Оккупантам угрожают расстрелом за отказ от наступления – перехват

Российские захватчики массово отказываются идти в новое наступление в Харьковской области. На них не действуют даже угрозы расстрела за неисполнение приказа.
Об этом свидетельствует новый перехват российских захватчиков, который СБУ сделала под Изюмом Харьковской области.
"Мы, короче… отказались от этой ху*ни, понял? И нас тут держат вообще жестко, чуть ли не до расстрела. Мы хотим уехать, а нас не отправляют. Он говорит: нам сказали вас расстрелять", – жалуется оккупант своему знакомому в РФ.
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"Ну они прямо на передовую отправляют, в самую ж*пу. И нас на мясо… А там сидит чисто артилерия… а под артилерию лезть – это вообще пи*дец", – сказал оккупант.
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