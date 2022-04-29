"Никто не вернется": в рядах оккупантов на Донбассе царит паника – перехват разговора

Обычно далеко оккупанты не заезжают и домой вернуться сложно / Коллаж "Сегодня"

На третий месяц войны в армии Российской Федерации ничего не поменялось – солдаты сидят голодными, их никто не меняет и отправляют в бой, хотя ВСУ уничтожили всю их технику.

Об этом свидетельствует очередной перехват телефонного разговора российского солдата с его матерью, который размещен на ютуб-канале Антона Геращенко.

Реклама

Дошли до прокуратуры

"Командира как зовут?" – спрашивает женский голос.

"А причем тут командир? Это вышестоящие – конченные твари!", – отвечает мужчина.

"Я начала сейчас узнавать, вы на территории России, вы не на территории Украины сейчас находитесь", – сказала женщина.

Реклама

"Ну, я знаю, это официально по телеграмме"

"А как так?"

"Ну, обычно, мам. Потому что это все обман. Людей нас тут осталось вообще единицы. Вот мы отказались сегодня идти вперед, потому что хватит, куда нас, уже столько погибло людей. А некоторые пошли там вперед, счас вот опять будут – трупы, трупы, трупы. Хватит с нас, столько людей погибло уже", – отметил российский оккупант.

Реклама

"Мама родная! То есть вы там голодные, холодные, да?", – ответила женщина.

"Ну, не кормят нас ниче. Мы сами то, что вот тут... Нас чисто кормит Украина, то, что деревни захватываем", – признался солдат российской армии.

"Ну, это же ненормально!"

"Мам, всем насрать вообще. Я не знаю, мне кажется, тут никто не вернется. Говорят, что у нас тут людей до*ера, что техники до*ера. А у нас уже ничего не осталось. Уже людей нет живых, нас единицы тут осталось", – ответил оккупант.

"То есть, то, что говорят по телевизору – это все бред?", – удивляется женщина.

"Ну, у нас конченный командир дивизии", – резюмировал солдат.

"Сынуль, ну смотри, я на вашу часть написала в прокуратуру заявление сегодня", – заявила женщина в надежде на что-то.

"Ну а че, ты думаешь поможет?"", – ответил мужчина.

Обстановка на Донбассе