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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

"Башню срывает тут, пацаны не выдерживают". Оккупант пожаловался на страх воевать в Украине – перехват

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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27 апреля, 15:50
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По словам захватчика, менять российских солдат не планируют, а их комбаты уехали назад в РФ
Оккупанты отказываются воевать в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты отказываются воевать в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты жалуются своим родным, что в Украине их массово уничтожают. По словам захватчиков, среди их командиров "адекватных" не осталось.

Соответствующий перехват разговора оккупанта с родными опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

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- Мы ротой отказались идти вперед, потому что мы на передовой самые первые и у нас тут пацанов полегло до**ра.
- Ну-ну.
- Комбата ранило, ротного нет, никого нет. Мы сейчас в поселке обосновались, вперед не идем, командуют пи***асы, короче. Пацаны артиллеристы пошли, их там нах**ачили в чистом поле, вот и нас решили туда отправить, я говорю, но мы все отказались, всей ротой.
- А вас без техники отправляют или че?
- С техникой, но техники ни**ра, пап, не осталось.
- А менять не собираются?
- Приехали сахалинцы, говорят, мы вас менять не будем, а наш там генерал-полковник говорит типа, ну посидите вы здесь, пох**у на ваш вывод и вы все сидите здесь. Ну вот мы и сидим сейчас, как отшельники тут, бл**ь, все уехали, комбат наш уехал, его ранило, на мине подорвался. Пацаны все уже поникли вообще, пиз**ц.
- Че поникли?
- Та до**ра кто поник, башню срывает тут вообще, пиз**ц, пацаны уже не выдерживают.
- А у вас там народу много сейчас?
- Мало, пап, вообще мало. С роты 17 человек с 52. С БГТРа, там сколько нас человек было, 350 человек, а осталось меньше ста.
- Ах*еть, адекватные командиры хоть есть?
- Адекватные все уехали.
- Куда уехали?
- Ну кто раненый, кто этот… комбат вот уехал и все, вперед не идем без комбата, потому что мы ни**ра не сделаем.

"Собирайся и вали оттуда!": мать потребовала, чтобы сын ушел с Донбасса

Российские оккупанты продолжают попытки побега из родной армии, чтобы не стать пушечным мясом в Украине. А их матери уже не говорят о священной победе, а просят срочно вернуться домой. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российского солдата с его матерью, размещенного на ютуб-канале Антона Геращенко.

Разговор на эмоциях

"Завтра должны прорыв обороны делать. Все две роты, которые у нас есть, послали нашего комбата на*ер. Ну, нам уже деваться было некуда, у нас 52 человека осталось в роте и завтра укрепляют спецами, 40 человек спецназовцев дают, 2 танка, и вот мы на 8 км должны прорвать линию обороны", – говорит мужчина.

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"Когда это все закончится, ужас вообще тихий", – отвечает женщина.

"У нас сейчас два человека уехали и завтра собираются с утра несколько человек уезжать".

"Домой?"

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"Да. Говорят, мы не хотим умирать. Домой", – отвечает мужчина.

"Ну так и ты собирайся, езжай", – предлагает женщина.

"Ну, мне с этими людьми еще служить. Бросать их я особо не хочу".

"Это патриотизм называется. Но только ваше геройство оно никому тут не нужно. Понимаешь? Никто не поймет, за что кто воюет. Почему мой сын? Другие прячутся, отлынивают, а это пусть меняют. И за наших детей никто не думает. А это – генофонд России, бл*ть. Сколько их уже погибло? Каждый бы родил по одному, сколько детей бы было?" – восклицает женщина.

"24, кажется, тысячи?... Около 40 тысяч раненых еще", – отвечает военный, тем самым подтверждая, что в армии России точно осведомлены, сколько они уже потеряли на этой бессмысленной войне.

"Собирайся и вали оттудава! Нех** там делать. Потом никто мне ни благодарности, никто ничего! И за что?! За родину, которая на**й никому не нужна?! Нах** она никому не нужна, бл*ть! Эта родина бл*ть!" – ответила эмоционально женщина.

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Евгений Шаматалюк – майор, командир десантно-штурмового подразделения 79-й отдельной аэромобильной бригады. На войне – с марта 2014-го. Сейчас – на Харьковском направлении. Отражая атаки врага, за один день его подразделение уничтожило 90 единиц техники, взяло в плен десяток российских боевиков с оружием и снаряжением. Герой Украины.
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