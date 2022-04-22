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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

ФСБ начала "крышевать" российских военных-мародеров – перехват разговора

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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22 апреля, 14:18
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Российские военные жалуются своим родственникам, что все награбленное в Украине у них забрали сотрудники ФСБ
Оккупанты обвиняют во всем работников ФСБ / Коллаж "Сегодня"
Оккупанты обвиняют во всем работников ФСБ / Коллаж "Сегодня"

ФСБ начала забирать у российских оккупантов все, что они украли в Украине и обещают не привлекать к уголовной ответственности.

Об этом сообщает СБУ.

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В разговорах российские военные говорят своим родственникам, что у них все забрали сотрудники ФСБ.

- "Я уже ничего не вывезу. 63 айфона было. 13-х, на 512 гигабайт, Pro Max. Сколько бы бабок было!"

- "И куда вы дели это все?"

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- "Фебсы отобрали! ФСБшники".

"Наверное, после массового выхода западных брендов с рынка РФ ФСБ получила новое стратегическое задание по "импортозамещению". По крайней мере, для своего руководства", – говорится в сообщении.

Зверства военных РФ шокируют даже сторонников "русского мира"

Служба безопасности Украины ранее обнародовала перехваченный разговор жительницы Запорожской области со своим племянником – боевиком "ДНР". Женщина рассказала, как военные РФ терроризируют жителей оккупированных территорий.

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"Мы им пирожки, мы им колбасы... А они залезают в дома, насилуют детей и стреляют в ноги", – рыдает женщина.

По ее словам, российские военные "подъезжают и спрашивают у парней, где здесь молодые девушки – меняют на солярку".

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Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
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Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

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