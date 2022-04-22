ФСБ начала "крышевать" российских военных-мародеров – перехват разговора

Российские военные жалуются своим родственникам, что все награбленное в Украине у них забрали сотрудники ФСБ

Оккупанты обвиняют во всем работников ФСБ / Коллаж "Сегодня"

ФСБ начала забирать у российских оккупантов все, что они украли в Украине и обещают не привлекать к уголовной ответственности.

Об этом сообщает СБУ.

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В разговорах российские военные говорят своим родственникам, что у них все забрали сотрудники ФСБ.

- "Я уже ничего не вывезу. 63 айфона было. 13-х, на 512 гигабайт, Pro Max. Сколько бы бабок было!"

- "И куда вы дели это все?"

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- "Фебсы отобрали! ФСБшники".

"Наверное, после массового выхода западных брендов с рынка РФ ФСБ получила новое стратегическое задание по "импортозамещению". По крайней мере, для своего руководства", – говорится в сообщении.

Зверства военных РФ шокируют даже сторонников "русского мира"

Служба безопасности Украины ранее обнародовала перехваченный разговор жительницы Запорожской области со своим племянником – боевиком "ДНР". Женщина рассказала, как военные РФ терроризируют жителей оккупированных территорий.

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"Мы им пирожки, мы им колбасы... А они залезают в дома, насилуют детей и стреляют в ноги", – рыдает женщина.

По ее словам, российские военные "подъезжают и спрашивают у парней, где здесь молодые девушки – меняют на солярку".

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