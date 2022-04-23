"Они готовы здесь умереть": оккупанты боятся ВСУ даже в оккупированных городах – перехват разговора

Командование отправляет солдат РФ вперед, однако россияне боятся оставаться даже в "тылу"

Российские военные несут потери / Коллаж "Сегодня"

Российские военныене ожидали сильного сопротивления от украинских военных. Из-за этого солдаты РФ чувствуют себя в опасности даже в тех населенных пунктах, которые они оккупировали.

Об этом сообщает СБУ.

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"Устали мы здесь! У нас снайпер сидит. Ну его нафиг, пид**ас е*нутый! Четыре человека снял сегодня", – рассказывает российский захватчик своему сослуживцу, тоже воюющему в Украине.

Солдат РФ жалуется на свое командование, которое постоянно отправляет их вперед, однако военные боятся оставаться даже в "тылу". Его товарищ не удивляется этому и также признает силу украинских воинов.

"Они 8 лет учились воевать. Я видел их, они готовы умереть здесь", - говорит оккупант.

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Оккупанты, устроившие зверства в Буче, несут потери

Подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады, которая приняла активное участие в массовых убийствах, пытках и насилии гражданского населения в украинском городе Буча, действуют в районе населенного пункта Изюм. Российские военные уже понесли потери.

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