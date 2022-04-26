"Собирайся и вали оттуда!": мать потребовала, чтобы сын ушел с Донбасса – перехват разговора

В России прекрасно осведомлены о количестве погибших своих солдат и считают войну бессмысленной

Российские солдаты знают, домой вернется не каждый / Коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают попытки побега из родной армии, чтобы не стать пушечным мясом в Украине. А их матери уже не говорят о священной победе, а просят срочно вернуться домой.

Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российского солдата с его матерью, размещенного на ютуб-канале Антона Геращенко.

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Разговор на эмоциях

"Завтра должны прорыв обороны делать. Все две роты, которые у нас есть, послали нашего комбата на*ер. Ну, нам уже деваться было некуда, у нас 52 человека осталось в роте и завтра укрепляют спецами 40 человек спецназовцев дают, 2 танка и вот мы на 8 км должны прорвать линию обороны", – говорит мужчина.

"Когда это все закончится, ужас вообще тихий", – отвечает женщина.

"У нас сейчас два человека уехали и завтра собираются с утра несколько человек уезжать".

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"Домой?"

"Да. Говорят, мы не хотим умирать. Домой", – отвечает мужчина.

"Ну, так и ты собирайся, езжай", – предлагает женщина.

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"Ну, мне с этими людьми еще служить. Бросать их я особо не хочу".

"Это патриотизм называется. Но только ваше геройство оно никому тут не нужно. Понимаешь? Никто не поймет, за что кто воюет. Почему мой сын? Другие прячутся, отлынивают, а это пусть меняют. И за наших детей никто не думает. А это – генофонд России, бля*ть. Сколько их уже погибло? Каждый бы родил по одному, сколько детей бы было?" – восклицает женщина.

"24, кажется, тысячи?... Около 40 тысяч раненых еще", – отвечает военный, тем самым подтверждая, что в армии России точно осведомлены, сколько они уже потеряли на этой бессмысленной войне.

"Собирайся и вали оттудава! Нех** там делать. Потом никто мне ни благодарности, никто ничего! И за что?! За родину, которая на**й никому не нужна?! Нах** она никому не нужна бл*ть! Эта родина бл**!", – ответила эмоционально женщина.

Перехват