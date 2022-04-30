Российские военные готовы забивать в себя осколки, чтобы сбежать из Украины — перехват СБУ

Оккупанты обсуждают, как можно себе навредить, чтобы уехать домой и получить компенсацию

СБУ обнародовала новые телефонные разговоры российских военных / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты ищут способы убежать из войны в Украине, и готовы даже стрелять в себя или забивать в тело осколки. Причем они рассчитывают получить денежную компенсацию от российской власти якобы за ранение.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые перехватила и опубликовала СБУ.

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"Да я, блин, думаю е*нуть о какой-нибудь угол себе руку и уехать… Сказать, что мне осколком перебило ее. И домой поехать, нах*й, с тремя лямами... Или зах*чить себе самому в ногу осколок, молотком забить?" – советуется один из оккупантов со своей девушкой.

Она отвечает, что лучше было бы выстрелить себе в ногу. Но российский военный уже знает, что такой поступок с рук не сойдет: "Это самострел будет, так нельзя!".

В СБУ подчеркнули, что судя по всему, российские захватчики способны только издеваться над мирным населением. А когда же они сталкиваются в бою с украинскими военными, то хотят как можно быстрее бежать в Россию.

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