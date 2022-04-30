Российские военные готовы забивать в себя осколки, чтобы сбежать из Украины — перехват СБУ

Российские оккупанты ищут способы убежать из войны в Украине, и готовы даже стрелять в себя или забивать в тело осколки. Причем они рассчитывают получить денежную компенсацию от российской власти якобы за ранение.
Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые перехватила и опубликовала СБУ.
"Да я, блин, думаю е*нуть о какой-нибудь угол себе руку и уехать… Сказать, что мне осколком перебило ее. И домой поехать, нах*й, с тремя лямами... Или зах*чить себе самому в ногу осколок, молотком забить?" – советуется один из оккупантов со своей девушкой.
Она отвечает, что лучше было бы выстрелить себе в ногу. Но российский военный уже знает, что такой поступок с рук не сойдет: "Это самострел будет, так нельзя!".
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В СБУ подчеркнули, что судя по всему, российские захватчики способны только издеваться над мирным населением. А когда же они сталкиваются в бою с украинскими военными, то хотят как можно быстрее бежать в Россию.
Перехваты СБУ
- Российские оккупанты на территории Украины чувствуют себя в опасности даже в тех населенных пунктах, которые они захватили.
- Также они жалуются, чтосолдаты сидят голодными, их никто не меняет и отправляют в бой, хотя ВСУ уничтожили всю их технику.
- Чуть раньше родители российских военных преступников внушали своим детям, что те должны рассматривать войну в Украине как шанс разбогатеть. Они называют своих сыновей "спонсорами" и призывают их заниматься мародерством по полной.
- Еще один перехват телефонного разговора свидетельствует о том, что российские оккупанты, воюющие в Украине, озлоблены на своих командиров и готовы жаловаться на них в военную прокуратуру РФ.