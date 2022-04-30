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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Російські військові готові забивати у себе уламки, щоб втекти з України — перехоплення СБУ

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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30 квітня, 17:04
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Окупанти обговорюють, як можна собі нашкодити, щоб поїхати додому та отримати компенсацію
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти шукають способи втекти з війни в Україні та готові навіть стріляти в себе або забивати в тіло уламки. Причому вони розраховують отримати грошову компенсацію від російської влади за поранення.

Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які перехопила та опублікувала СБУ.

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"Да я, блин, думаю е*нуть о какой-нибудь угол себе руку и уехать… Сказать, что мне осколком перебило ее. И домой поехать, нах*й, с тремя лямами... Или зах*чить себе самому в ногу осколок, молотком забить?" – радиться один з окупантів зі своєю дівчиною.

Вона відповідає, що краще було б вистрілити собі в ногу. Але російський військовий уже знає, що такий вчинок з рук не зійде: "Это самострел будет, так нельзя!"

У СБУ наголосили, що судячи з усього, російські загарбники здатні лише знущатися з мирного населення. А коли ж вони стикаються у бою з українськими військовими, то хочуть якнайшвидше тікати до Росії.

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Перехоплення СБУ

  • Російські окупанти на території України почуваються в небезпеці навіть у тих населених пунктах, які вони захопили.
  • Також вони скаржаться, що солдати сидять голодними, їх ніхто не змінює і відправляють у бій, хоча ЗСУ знищили всю їхню техніку.
  • Трохи раніше батьки російських військових злочинців вселяли своїм дітям, що ті повинні розглядати війну в Україні як шанс розбагатіти. Вони називають своїх синів "спонсорами" та закликають їх займатися мародерством на повну.
  • Ще одне перехоплення телефонної розмови свідчить про те, що російські окупанти, які воюють в Україні, озлоблені на своїх командиріві готові скаржитися на них у військову прокуратуру РФ.

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Слєсаренко Олександр Петрович - полковник медичної служби ЗСУ, начальник Чернігівського військового госпіталю. Ще в радянські часи медик пройшов афганську війну, де врятував сотні життів і був неодноразово представлений до нагород. Під час бомбувань Чернігова зумів організувати роботу шпиталю, сам проводив операції, рятуючи воїнів і цивільних. Нагороджений орденом Данила Галицького і “Золотою Зіркою” Героя України.
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Зупинив ворога на блокпості тероборони… Блоха Юрій Ігорович - молодший лейтенант ЗСУ (доброволець), начальник забезпечення блокпостів Баштанського батальйону тероборони (Миколаївщина), до війни - футбольний тренер... Разом з побратимами зупинив техніку ворога, вступивши в бій на блокпості. Загинув від куль російських окупантів. Йому було 33 роки. Герой України. Посмертно.

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