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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

"Начальство нас кинуло, дивом з'ї*алися": СБУ перехопила розмову окупанта

Павло Заяць Павло Заяць
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20 квітня, 14:04
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Військовий РФ розповів, як їх залишили на три дні у лісі без харчів
Військові РФ озлоблені на своїх командирів
Військові РФ озлоблені на своїх командирів / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти, що воюють в Україні, злі на своїх командирів і готові скаржитися на них до військової прокуратури РФ.

Про це свідчить нове перехоплення телефонної розмови, яку опублікувала СБУ.

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Військовий РФ розповів братові про страшні бої, про те, як потрапили в кільце та як начальство їх кинуло на три доби в лісі без їжі. Він поскаржився, що командири дають накази стріляти по мирних людях та погрожують статтею за дезертирство тим, хто залишить пост.

- Приїхав наш "полкан" (полковник. – Ред.), який у нас раніше був. Ми його питаємо – що робити, у нас немає зброї, тут БТРи катаються. А він каже – ї*аште всіх цивільних. Хто не піде – всіх ї*аште. А потім кричав – хто пост залишить, буде дезертирами.

- Посилайте їх нах*й!

— Нас виставили на пости, тільки вчора ми дивом звідти з'їхали. Між нами така стрілянина була з усіх боків! Ми три дні без ніх*я сиділи. Наше командування, вони отримали провізію: сигарети, харчування… Знаєш, що вони зробили? Керівництво наше з'ї*алося, нах*й, всіх кинуло і з'ї*алося. І ми навіть не знаємо, де вони.

- От шакали є*ані, постріляйте їх нах*й.

– Не дали людям шлях до відступу, нічого не сказали, навіть провізію винесли.

- От паскуди кончені! Застреліть його нах*й, першого просто!

- Я приїду, то у військову прокуратуру цілий том напишу.

Звірства військових РФ шокують навіть прихильників "русского мира"

Служба безпеки України раніше оприлюднила перехоплену розмову мешканки Запорізької області зі своїм племінником – бойовиком "ДНР". Жінка розповіла, як військові РФ тероризують мешканців окупованих територій.

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"Ми їм пиріжки, ми їм ковбаси... А вони залазять у будинки, ґвалтують дітей та стріляють у ноги", – ридає жінка.

За її словами, російські військові "під'їжджають та запитують у хлопців, де тут молоді дівчата – міняють на солярку".

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