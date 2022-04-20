Строковиків забирають і кидають "на передок": перехоплення розмови окупанта

Російські військові зазнають поразки в Україні й хочуть повернутися додому

Військові РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

У перехопленій розмові російський окупант зізнався, що РФ мобілізує строковиків на війну проти України.

Про це повідомила СБУ.



"Українські захисники завдали таких втрат російським окупантам, що ті не можуть продовжувати війну без залучення солдатів-строковиків", – наголосили у спецслужбі.



Росіянин розповів матері, що такі питання слід вирішувати через прокуратуру: "Тут треба через прокуратуру працювати. Бо я знаю, що строковиків забирають через прокуратуру. Навіть до мене підбігали, трусилися: дай-дай подзвонити батькові, він… вирішить питання, мене заберуть…"



Мати відповідає: "Наша місцева прокуратура, блін, гнила просто".

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Син погоджується: "Саме так воно і є…. Строковиків тут і на показуху забирали нібито... Але декого залишили. Одного строковика "кидали": він двічі "на передку" був, у жорсткі ситуації попадав… Його там, коротше, аж трясло, і все одно його залишили..."



Мати обіцяє синові, що шукатиме способи повернути його додому.



"Мабуть, російським батькам особливо "непонятно", як їхні діти воюють в Україні, якщо Кремль офіційно декілька разів підкреслював, що "их там нет"", – зазначили в СБУ.

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