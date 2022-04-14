Окупанти намагаються позбутися награбованого в Україні – перехоплення розмови

Один з окупантів сказав своїй дружині, що дуже хоче вижити на війні в Україні

Російські солдати позбавляються награбованих речей в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти заявили, що під натиском ЗСУ вони почуваються приреченими на смерть. І щоб задобрити долю та подолати страх смерті, дехто навіть намагається позбутися награбованого в Україні.

Відповідне перехоплення розмови опублікувала Служба безпеки України.

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Один з окупантів сказав своїй дружині, що дуже хоче вижити на війні в Україні. А оскільки бачить, що "кто много себе здесь чего взял… там деньги, золото, короче… или не выжили, или их ранили", вирішив позбутися награбованого. Але не знайшов нічого кращого, як просто роздати товаришам по службі:

"Короче, я все …доллары и гривны раздал. Просто ходил... раздавал, сигареты за 100 долларов покупал…"

"Всім пох**". Окупант перед смертю закликав брата не їхати на війну в Україну – перехоплення

Російські окупанти закликають не їхати на війну в Україну. За словами одного з солдатів, командуванню на них байдуже і тут за людей нікого не вважають. Про це йдеться у голосовому повідомленні, яке СБУ знайшла у телефоні загиблого окупанта.

Так, солдат намагався застерегти свого брата, що з відкритою кримінальною справою за дезертирство ще можна жити, а ось єдиний шлях повернутись з війни в Україні – поїхати "вантажем 200".