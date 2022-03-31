"Нам дають п**ди з вини наших командирів". Окупант поскаржився на армію РФ (відео)

Російський окупант у телефонній розмові поскаржився на те, що з вини командирів армії РФ гинуть солдати. За його словами, у них немає нормальної техніки.
Про це свідчить перехоплена телефонна розмова російського військового, яку у своєму Telegram-каналі опублікував радник голови МВС Антон Геращенко.
- Доповідають, що все з тобою нормально
- Та ні**я не нормально, нам нормально п**ди дали бл**ь. Пам'ятаєш, коли я, в одному місці, переночували, і я далі їхав
- Ну
- Там прилетіло два снаряди, там просто роз***рило, шматки м'яса валяються на лобовому, там просто пиз**ць
- Ви через два дні назад йдете?
- Та ні**я ми не йдемо назад, йдемо перегрупуватися, коротше оновитися бл**ь, і тут ще якась ху**я буде
- Все насправді змінюється на краще
- Ти знаєш скільки трупів? Скільки поранених? Це з вини наших командирів е**анів. Просто на одному місці з однієї бригади 8 трупів. Я навіть не знаю в інших містах скільки померло. У кожній бригаді по 10-15 людей. Я просто а**їв від безнадійності наших начальників
- Все одно будь обережний
– А що я можу зробити? Я жодного українця не бачив із автоматом бл**ь… Просто тупа смерть. Сидиш і думаєш, твій снаряд чи не твій
- Я тільки можу молитися, щоб з тобою було все гаразд, більше нічого
- Молись бл**ь, щоб ці генерали всі подохли, під**и
- Чому ти так про них?
- Де наша хвалена армія? Де наша техніка? Уся об***ся
- Усі кажуть, що все наближається до кінця. Перший етап операції закінчився…
- Який етап операції на**? Захоплення Луганська типу і все бл**ь
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"Тут в натурі війна, тебе завалять!" Окупант закликав товариша не їхати в Україну
Російський окупант розповів своєму товаришу, що насправді відбувається в Україні. Солдат поскаржився на великі втрати армії і те, що РФ не забирає тіла вбитих. Про це свідчить перехоплена телефонна розмова російського військового, яку у своєму Telegram-каналі опублікував радник глави МВС Антон Геращенко.
"Із Серьогою розмовляв. Кажу, на*уй ти сюди їхатимеш? Жити набридло, чи що? Потім кому твої діти потрібні будуть? Мати, дружина, двоє дітей! Я кажу: тебе тут завалять! Не як у Сирії! Тут справді війна, є*ать, конкретна! Проїжджаєш, на*уй, то голова чиясь лежить, то нога чиясь лежить, кишки-мишки..." – сказав окупант.
Також солдат розповів, що на місці, де були бої, тіла 30 російських військових розкидало по всьому полю.
– Одне поле проїжджали, то там, напевно, чоловік 30, і всіх по шматочках розкидало по всьому полю.
– А потім хтось їх збирає всіх?
- Та хто їх збирає? Ми, коли на горі заїжджали, теж дох*ра вбитих лежало, може, передають якось.
Крім того, російський солдат заявив, що в Україні "жорстко поклали кабардинську та інгуську Росгвардію", а також ОМОН.
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