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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

"Всім пох**". Окупант перед смертю закликав брата не їхати на війну в Україну – перехоплення

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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14 квітня, 15:20
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Для загарбника картинка "великої російської армії" виявилася зовсім не радісною
Окупанти скаржаться, що їх вбивають в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти скаржаться, що їх вбивають в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти закликають не їхати на війну в Україну. За словами одного з солдатів, командуванню на них байдуже і тут за людей нікого не вважають.

Про це йдеться у голосовому повідомленні, яке СБУ знайшла у телефоні загиблого окупанта.

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Так, солдат намагався застерегти свого брата, що з відкритою кримінальною справою за дезертирство ще можна жити, а ось єдиний шлях повернутись з війни в Україні – поїхати "вантажем 200".

Для загарбника картинка "великої російської армії" виявилася зовсім не радісною. За його словами, російському командуванню на них байдуже і тут за людей взагалі нікого не вважають.

"У нас люди, бл*, просто так умирают… их тела даже не забирают. Если ты отбился от колоны просто, не туда свернул – всем пох*й, тебя никто искать не будет", – сказав окупант.

"Нам дають п**ди з вини наших командирів". Окупант поскаржився на армію РФ

Російський окупант у телефонній розмові поскаржився на те, що з вини командирів армії РФ гинуть солдати. За його словами, у них немає нормальної техніки. Про це свідчить перехоплена телефонна розмова російського військового, яку у своєму Telegram-каналі опублікував радник голови МВС Антон Геращенко.

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- Доповідають, що все з тобою нормально.
- Та ні**я не нормально, нам нормально п**ди дали, бл**ь. Пам'ятаєш, коли я, в одному місці переночували, і я далі їхав.
- Ну.
- Там прилетіло два снаряди, там просто роз***рило, шматки м'яса валяються на лобовому, там просто пиз**ць.
- Ви через два дні назад йдете?
- Та ні**я ми не йдемо назад, йдемо перегрупуватися, коротше, оновитися, бл**ь, і тут ще якась ху**я буде.
- Все насправді змінюється на краще.
- Ти знаєш скільки трупів? Скільки поранених? Це з вини наших командирів е**анів. Просто на одному місці з однієї бригади 8 трупів. Я навіть не знаю, в інших містах скільки померло. У кожній бригаді по 10-15 людей. Я просто а**їв від безнадійності наших начальників.
- Все одно будь обережний.
– А що я можу зробити? Я жодного українця не бачив з автоматом, бл**ь… Просто тупа смерть. Сидиш і думаєш, твій снаряд чи не твій.
- Я тільки можу молитися, щоб з тобою було все гаразд, більше нічого.
- Молись, бл**ь, щоб ці генерали всі подохли, під**и.
- Чому ти так про них?
- Де наша хвалена армія? Де наша техніка? Уся об***ся.
- Усі кажуть, що все наближається до кінця. Перший етап операції закінчився…
- Який етап операції на**? Захоплення Луганська типу і все, бл**ь.

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Наші янголи-охоронці

Роман та Леонід Бутусини – солдати ЗСУ, сини добровольця з Калуського району (Прикарпаття), який у 2014-му з дружиною та 12 дітьми переїхав із російського Владивостока в Україну та пішов воювати на Донбас. У лютому 2022-го сини надійшли, як їхній батько. І загинули смертю хоробрих, спиною до спини, захищаючи один одного і країну, що стала справжнім будинком.

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