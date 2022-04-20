Срочников забирают и бросают на "передок": перехват разговора оккупанта

Российские военные терпят поражение в Украине и хотят вернутся домой

Военные РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

В перехваченном разговоре российский оккупант признался матери, что РФ мобилизует срочников на войну против Украины.

Об этом сообщила СБУ.



"Украинские защитники нанесли такие потери российским оккупантам, что те не могут продолжать войну без привлечения солдат-срочников", – подчеркнули в спецслужбе.



Россиянин рассказал матери, что такие вопросы следует решать через прокуратуру: "Тут надо через прокуратуру работать. Потому что я знаю, что срочников забирают через прокуратуру. Даже ко мне подбегали, трусились: дай-дай позвонить отцу, он … решит вопрос, меня заберут…".



Мать отвечает, что "наша местная прокуратура, блин, гнилая просто".

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Сын соглашается: "Да, так оно и есть…. Срочников тут и на показуху забирали, якобы… Но некоторых оставили. Одного срочника "кидали": он два раза на передке был, в жесткие ситуации попадал… Его там, короче, аж трусило, и все равно его оставили...".



Мама обещает сыну, что будут искать способы вернуть его домой.



"Видимо, российским родителям особенно "непонятно", как их дети воюют в Украине, если Кремль официально несколько раз подчеркивал, что их там нет", – отметили в СБУ.

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