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"Башка прострелена, лежить, сіпається": військові РФ зізнаються у розстрілах жінок – перехоплення СБУ

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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17 квітня, 12:47
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З'являються нові свідчення звірств окупантів щодо мирного населення України
Окупанти РФ. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Військові РФ зізнаються, що розстрілюють українських жінок. Роблять це з особливим цинізмом, випускаючи по кілька куль навіть у бездиханні тіла своїх жертв.

СБУ перехопила чергову розмову окупантів та опублікувала у своєму Telegram.

Відомство перехоплює подібні розмови загарбників та документує їх злочини – щоб надалі жоден винний не залишився безкарним.

Ось цей "герой", мобілізований росіянами так званої "ЛНР", розповідає дружині про жорстоке вбивство його колегами українки: "…там баба лежить якась, …башка прострелена, лежить, сіпається. У голові дірка... Покликали ще, він ще раз стрільнув, вона ще лежить-сіпається, він ще раз стрільнув... Все, говорю, їй пі*да".

Як з'ясувалося, єдиною провиною жінки було те, що "…у неї, на кшталт, брат в "Азові", і вона почала х*йню якусь пороти".

"Воїн нібито обурюється поведінкою своїх товаришів по службі, але жодним чином не завадив цьому військовому злочину. Тільки порадив хоч закопати вбиту. Ось як насправді виглядає російське "визволення"!" – додали в СБУ.

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Павло (прізвище не називаємо) - головний сержант артилерійської батареї, на рахунку якої сотні одиниць розбитої техніки ворога! Його точність, сміливість і сталеві нерви перетворюють смертоносну зброю РФ на металобрухт. В тому числі і за допомогою реактивної системи "Верба". "Не я б'ю - "Верба" б'є!"
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Старший лейтенант Бондарук Віталій - офіцер ЗСУ, родом з Прикарпаття (с. Княжолука, Долинський район, Івано-Франківська обл.). Загинув при обороні Києва, вступивши в бій з переважаючими силами противника. Разом зі своїм підрозділом затримав ворога, давши можливість українським військам зайняти зручну позицію для контрнаступу. За особисту мужність отримав звання Герой України. Посмертно.

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