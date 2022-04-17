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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

"Башка простреленная, лежит, дергается": военные РФ признаются в расстрелах женщин – перехват СБУ

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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17 апреля, 12:47
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Появляются новые свидетельства зверств оккупантов в отношении мирного населения Украины
Оккупанты РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Военные РФ признаются, что в упор расстреливают украинских женщин. Делают это с особым цинизмом, выпуская по несколько пуль даже в бездыханные тела своих жертв.

СБУ перехватила очередной разговор оккупантов и опубликовала в своем Telegram.

Ведомство перехватывает подобные разговоры захватчиков и документирует их преступления – чтобы в дальнейшем ни один виновный не остался безнаказанным.

Вот этот "герой", который был мобилизован россиянами так называемой "ЛНР", рассказывает жене о жестоком убийстве его коллегами украинки: "…там баба лежит какая-то, …башка простреленная, лежит, дергается. В голове дырка… Позвали еще, он еще раз стрельнул, она еще лежит-дергается, он еще раз стрельнул… Все, говорю, ей пи*да".

Как выяснилось, единственным проступком женщины было то, что "…у нее, типа, брат в "Азове", и она начала х*йню какую-то пороть".

"Воин якобы возмущается поведением своих сослуживцев, но никоим образом не помешал этому военному преступлению. Только посоветовал хоть зарыть убитую. Вот как на самом деле выглядит русское "освобождение"!" – добавили в СБУ.

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