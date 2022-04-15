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РФ сама обстріляла Брянську область – СБУ перехопила розмову окупантів

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15 квітня, 11:26
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Кремлю байдужі не лише свої військові, а й громадянські росіяни
СБУ перехопила діалог окупанта із дружиною
СБУ перехопила діалог окупанта із дружиною / Фото: Колаж: Сьогодні

РФ сама обстріляла с. Клімово в Брянська область. Але звинуватила у цьому Україну. Це підтверджують нові перехоплення телефонних розмов окупантів.

Про це повідомляє прес-служба СБУ .

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"Это наши херачат" , – пояснює дружині російський загарбник, який зараз перебуває на Донеччині.

На запитання "навіщо так робити?" відповідає просто: "Так надо. Так делают для того, чтобы типа хохлы провоцируют. И вот поэтому попадают".

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Очевидно, що Кремлю байдужі не лише свої військові, а й громадянські росіяни, які також постраждали від обстрілу військ РФ.

"Такая же х*рня была и в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа, что это террористы. На самом деле это ФСБшники. Просто сейчас они (Україна – ред.) никак не могли достреливать с такого расстояния до Климово" , – Додає окупант.

Він каже, що після цього вирішив написати відмову від подальшої участі у бойових діях на території України.

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"Як мінімум це підвищить його шанси на виживання. Якщо потім не обстріляють свої ж…", – пишуть у СБУ.

Не хочу бути "фаршем" – перехоплення розмови окупанта

Російські солдати відмовляються йти в наступ і саботують накази управління. Також деякі підрозділи вже на межі бунту. У розмовах із рідними окупанти скаржаться, що не хочуть бути більше "фаршем".

На перехоплених плівках СБУ чути, як загарбник каже, що їхній підрозділ не може відбитися.

"Набридло сидіти, дивитися, як по нас б'ють, а ми у відповідь нічого не можемо зробити", – каже окупант.

Російський солдат каже, що про його підрозділ складають легенди, як про "смертний полк".

"Не хочу бути "фаршем". Нас із 150 осіб – 130 таких, як я", – додав окупант.

Командування на саботаж не реагує, бо бояться.

"Зараз він на нашого бикане, того переключить, у ногу шмальне", – запевняє окупант.

За інформацією СБУ, російська армія втрачає мотивацію.

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Роман та Леонід Бутусини – солдати ЗСУ, сини добровольця з Калуського району (Прикарпаття), який у 2014-му з дружиною та 12 дітьми переїхав із російського Владивостока в Україну та пішов воювати на Донбас. У лютому 2022-го сини надійшли, як їхній батько. І загинули смертю хоробрих, спиною до спини, захищаючи один одного і країну, що стала справжнім будинком.

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