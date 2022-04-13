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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

"Там повний піде": окупанти відмовляються воювати в Україні

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13 квітня, 12:23
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Пропагандистські казки російських загарбників про свої успіхи розбиваються про українську реальність
СБУ перехопила розмову загарбників
СБУ перехопила розмову загарбників / Фото: Колаж: Сьогодні

Служба безпеки України перехопила чергову розмову російських військових. У черговому повідомленні окупант розповідає, як сили рашистів страждають від наших захисників.

Про це повідомляє прес-служба СБУ у Telegram.

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"Вчера колонна шла обратно, 10 км отсюда… "Тигра" так расху*рили, что типы с "Тигра" на 4 метра повыскакивали с этой машины, нах*й. Переломы открытые, пи*дец, там смотреть невозможно было...", – кажуть окупанти.

До того ж, підрозділи збройних сил Росії, які планували відправити на ротацію в Україну, відмовляються виконувати такі накази.

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"По рассказам пацанов, которые с нашим начальником в Брянской области, то они говорят, что там полный пи*дец. Там все отказываются ехать, не хотят ехать… На них заводят документы и увольняют", – розповідає загарбник.

Він скаржиться, що командування не дбає про солдатів: "…наш начальник, почувствовал себя героем и на передок отправляет, бл*дь, пацанов на УАЗиках. На личный состав ему пох*й".

Втрати окупантів

Згідно з даними Генштабу, лише за добу ВСУ завдала такої кількості втрат російським окупантам:

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  • особового складу – близько 19800 осіб,
  • танків ‒ 739 од.
  • бойових броньованих машин ‒ 1964 од.,
  • артилерійських систем – 358 од.,
  • РСЗВ – 115 од.,
  • засоби ППО – 64 од.,
  • літаків – 158 од.,
  • вертольотів – 143 од.,
  • автомобільної техніки – 1429 од.,
  • кораблі/катери – 7 од.,
  • цистерн з ПММ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 132.
  • спеціальної техніки – 25.
  • пускових установок ВТРК/ТРК – 4.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 9 квітня
1
Особовий склад 19800
Особовий склад
2
Літаки 158
Літаки
3
Гелікоптери 143
Гелікоптери
4
Танки 739
Танки
5
ББМ 1964
ББМ
6
Артилерія 358
Артилерія
7
Засоби ППО 64
Засоби ППО
8
РСЗВ 115
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 132
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1429
Транспорт
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Історії звитяг
Співробітник ППС міста Буча знайшов в одній із розстріляних машин виснажену собаку. Вона кілька тижнів жила в салоні авто, чекаючи на господарів, які, швидше за все, загинули під час звірств окупантів. Хлопець урятував хаскі: відвіз її до ветеринара, потім забрав до себе додому і назвав Буча. (Клікніть, щоб переглянути відео та дізнатися подробиці).
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наші янголи-охоронці

Сергій Кулик – кулеметник ЗСУ (позивний Боцман), раніше – вчитель фізкультури. Під час битви за Гостомель, коли його батальйон був змушений відступити, Боцман залишився на позиціях, щоб затримати ворога. І виконав бойове завдання, незважаючи на поранення. Він урятував понад сто життів своїх побратимів, але загинув. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
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Тарас Тополя Тарас Тополя
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Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
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