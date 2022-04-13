"Там повний піде": окупанти відмовляються воювати в Україні

Пропагандистські казки російських загарбників про свої успіхи розбиваються про українську реальність

СБУ перехопила розмову загарбників / Фото: Колаж: Сьогодні

Служба безпеки України перехопила чергову розмову російських військових. У черговому повідомленні окупант розповідає, як сили рашистів страждають від наших захисників.

Про це повідомляє прес-служба СБУ у Telegram.

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"Вчера колонна шла обратно, 10 км отсюда… "Тигра" так расху*рили, что типы с "Тигра" на 4 метра повыскакивали с этой машины, нах*й. Переломы открытые, пи*дец, там смотреть невозможно было...", – кажуть окупанти.

До того ж, підрозділи збройних сил Росії, які планували відправити на ротацію в Україну, відмовляються виконувати такі накази.

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"По рассказам пацанов, которые с нашим начальником в Брянской области, то они говорят, что там полный пи*дец. Там все отказываются ехать, не хотят ехать… На них заводят документы и увольняют", – розповідає загарбник.

Він скаржиться, що командування не дбає про солдатів: "…наш начальник, почувствовал себя героем и на передок отправляет, бл*дь, пацанов на УАЗиках. На личный состав ему пох*й".

Втрати окупантів

Згідно з даними Генштабу, лише за добу ВСУ завдала такої кількості втрат російським окупантам:

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особового складу – близько 19800 осіб,

танків ‒ 739 од.

бойових броньованих машин ‒ 1964 од.,

артилерійських систем – 358 од.,

РСЗВ – 115 од.,

засоби ППО – 64 од.,

літаків – 158 од.,

вертольотів – 143 од.,

автомобільної техніки – 1429 од.,

кораблі/катери – 7 од.,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 132.

спеціальної техніки – 25.

пускових установок ВТРК/ТРК – 4.

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