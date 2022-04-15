РФ сама обстреляла Брянскую область – СБУ перехватила разговор оккупантов

Кремлю безразличны не только свои военные, но и гражданские россияне

СБУ перехватила диалог оккупанта с женой / Фото: Коллаж: Сегодня

РФ сама обстреляла с. Климово в Брянской области. Но обвинила в этом Украину. Это подтверждают свежие перехваты телефонных разговоров оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Это наши херачат", – объясняет жене российский захватчик, который сейчас находится в Донецкой области.

На вопрос "зачем так делать?" отвечает просто: "Так надо. Так делают для того чтобы типа хохлы провоцируют. И вот потому попадают".

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Очевидно, что Кремлю безразличны не только свои военные, но и гражданские россияне, также пострадавшие от обстрела войск РФ.

"Такая же х*рня была и в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа, что это террористы. По сути это ФСБшники. Просто сейчас они (Украина – ред.) никак не могли достреливать с такого расстояния до Климово", – добавляет оккупант.

Он говорит, что после этого решил написать отказ от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.

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"Как минимум, это повысит его шансы на выживание. Если потом не обстреляют свои…", – пишут в СБУ.

Не хочу быть "фаршем" – перехват разговора оккупанта

Российские солдаты отказываются идти в наступление и саботируют приказы управления. Также некоторые подразделения уже на грани бунта. В разговорах с родными оккупанты жалуются, что не хотят быть больше "фаршем".

На перехваченных пленках СБУ слышно, как захватчик говорит, что их подразделение не может отбиться.

"Надоело сидеть, смотреть, как по нам лупят, а мы в ответ ничего не можем сделать", – говорит оккупант.

Российский солдат говорит, что о его подразделении слагают легенды, как о "смертном полку".

"Не хочу быть "фаршем". Нас со 150 человек – 130 таких, как я", – добавил оккупант.

Командование на саботаж не реагирует, потому что боятся.

"Сейчас он на нашего быканет, того переключит, в ногу шмальнет", - уверяет оккупант.

По информации СБУ, русская армия теряет мотивацию.

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