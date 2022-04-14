Окупанти вихваляються, як заради розваги танками давлять машини – перехоплення СБУ

Служба безпеки України опублікувала перехоплення розмови російського військового

Військові РФ продовжують чинити злочини / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

У той час як офіційний Кремль відкидає будь-які звинувачення у звірствах російських окупантів, ті обговорюють це у приватних розмовах. Російський військовий розповів, як він на танку переїжджає легкові автомобілі.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

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"Я тепер знаю, що мій "трактор" спокійно машину переїжджає", – сказав російський загарбник, який ще декілька тижнів тому стояв під Києвом.

Співрозмовник поцікавився, з якою швидкістю треба їхати.

"Я єб*шив десь 40 км/год. Перелетів, дай Боже! Думав, назад на колеса не встане", – відповів окупант. І назвав це "спортивним інтересом".

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Служба безпеки вже відкрила 2882 кримінальні провадження, пов’язані з війною РФ проти України.

Не хочу бути "фаршем" – перехоплення розмови окупанта

Російські солдати відмовляються йти у наступ і саботують накази керівництва. Також деякі підрозділи вже на межі бунту. У розмовах з рідними окупанти скаржаться, що не хочуть бути більше "фаршем". Про це повідомляє СБУ.

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На перехоплених плівках СБУ чути, як загарбники каже, що їхній підрозділ не може відбитися.

"Набридло сидіти, дивитися, як по нас б'ють, а ми у відповідь нічого не можемо зробити", – каже окупант.

Російський солдат каже, що про його підрозділи складають легенди, як про "смертний полк".

"Не хочу бути "фаршем". Нас із 150 людей – 130 таких, як я", – додав окупант.

Командування на саботаж не реагує, бо бояться.

"Зараз він на нашого бикане, того переключить, у ногу шмальне", – запевняє окупант.

За інформацією СБУ, російська армія втрачає мотивацію.

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