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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Окупанти вихваляються, як заради розваги танками давлять машини – перехоплення СБУ

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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14 квітня, 12:08
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Служба безпеки України опублікувала перехоплення розмови російського військового
Військові РФ продовжують чинити злочини
Військові РФ продовжують чинити злочини / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

У той час як офіційний Кремль відкидає будь-які звинувачення у звірствах російських окупантів, ті обговорюють це у приватних розмовах. Російський військовий розповів, як він на танку переїжджає легкові автомобілі.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

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"Я тепер знаю, що мій "трактор" спокійно машину переїжджає", – сказав російський загарбник, який ще декілька тижнів тому стояв під Києвом.

Співрозмовник поцікавився, з якою швидкістю треба їхати.

"Я єб*шив десь 40 км/год. Перелетів, дай Боже! Думав, назад на колеса не встане", – відповів окупант. І назвав це "спортивним інтересом".

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Служба безпеки вже відкрила 2882 кримінальні провадження, пов’язані з війною РФ проти України.

Не хочу бути "фаршем" – перехоплення розмови окупанта

Російські солдати відмовляються йти у наступ і саботують накази керівництва. Також деякі підрозділи вже на межі бунту. У розмовах з рідними окупанти скаржаться, що не хочуть бути більше "фаршем". Про це повідомляє СБУ.

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На перехоплених плівках СБУ чути, як загарбники каже, що їхній підрозділ не може відбитися.

"Набридло сидіти, дивитися, як по нас б'ють, а ми у відповідь нічого не можемо зробити", – каже окупант.

Російський солдат каже, що про його підрозділи складають легенди, як про "смертний полк".

"Не хочу бути "фаршем". Нас із 150 людей – 130 таких, як я", – додав окупант.

Командування на саботаж не реагує, бо бояться.

"Зараз він на нашого бикане, того переключить, у ногу шмальне", – запевняє окупант.

За інформацією СБУ, російська армія втрачає мотивацію.

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Історії звитяг
Співробітник ППС міста Буча знайшов в одній із розстріляних машин виснажену собаку. Вона кілька тижнів жила в салоні авто, чекаючи на господарів, які, швидше за все, загинули під час звірств окупантів. Хлопець урятував хаскі: відвіз її до ветеринара, потім забрав до себе додому і назвав Буча. (Клікніть, щоб переглянути відео та дізнатися подробиці).
Слава Україні!
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Наші янголи-охоронці

Сергій Кулик – кулеметник ЗСУ (позивний Боцман), раніше – вчитель фізкультури. Під час битви за Гостомель, коли його батальйон був змушений відступити, Боцман залишився на позиціях, щоб затримати ворога. І виконав бойове завдання, незважаючи на поранення. Він урятував понад сто життів своїх побратимів, але загинув. Герой України. Посмертно.

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