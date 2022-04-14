Оккупанты хвастаются, как ради развлечения танками давят машины – перехват СБУ

Служба безопасности Украины опубликовала перехват разговора российского военного

Военные РФ продолжают совершать преступления / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В то время как официальный Кремль отвергает какие-либо обвинения в зверствах российских оккупантов, те обсуждают это в частных разговорах. Российский военный рассказал, как он на танке переезжает легковые автомобили.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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"Я теперь знаю, что мой "трактор" спокойно машину переезжает", – сказал российский захватчик, еще несколько недель назад стоявший под Киевом.

Собеседник поинтересовался, с какой скоростью нужно ехать.

"Я еб*шил где-то 40 км/ч. Перелетел, дай Боже! Думал, обратно на колеса не встанет", – ответил оккупант. И назвал это "спортивным интересом".

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Служба безопасности уже открыла 2882 уголовных производства, связанных с войной РФ против Украины.

Не хочу быть "фаршем" – перехват разговора оккупанта

Российские солдаты отказываются идти в наступление и саботируют приказы управления. Также некоторые подразделения уже на грани бунта. В разговорах с родными оккупанты жалуются, что не хотят быть больше "фаршем". Об этом сообщает СБУ.

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На перехваченных пленках СБУ слышно, как захватчи говорит, что их подразделение не может отбиться.

"Надоело сидеть, смотреть, как по нам лупят, а мы в ответ ничего не можем сделать", – говорит оккупант.

Российский солдат говорит, что о его подразделении слагают легенды, как о "смертном полку".

"Не хочу быть "фаршем". Нас со 150 человек – 130 таких, как я", – добавил оккупант.

Командование на саботаж не реагирует, потому что боятся.

"Сейчас он на нашего быканет, того переключит, в ногу шмальнет", - уверяет оккупант.

По информации СБУ, русская армия теряет мотивацию.

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