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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Оккупанты хвастаются, как ради развлечения танками давят машины – перехват СБУ

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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14 апреля, 12:08
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Служба безопасности Украины опубликовала перехват разговора российского военного
Военные РФ продолжают совершать преступления
Военные РФ продолжают совершать преступления / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В то время как официальный Кремль отвергает какие-либо обвинения в зверствах российских оккупантов, те обсуждают это в частных разговорах. Российский военный рассказал, как он на танке переезжает легковые автомобили.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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"Я теперь знаю, что мой "трактор" спокойно машину переезжает", – сказал российский захватчик, еще несколько недель назад стоявший под Киевом.

Собеседник поинтересовался, с какой скоростью нужно ехать.

"Я еб*шил где-то 40 км/ч. Перелетел, дай Боже! Думал, обратно на колеса не встанет", – ответил оккупант. И назвал это "спортивным интересом".

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Служба безопасности уже открыла 2882 уголовных производства, связанных с войной РФ против Украины.

Не хочу быть "фаршем" – перехват разговора оккупанта

Российские солдаты отказываются идти в наступление и саботируют приказы управления. Также некоторые подразделения уже на грани бунта. В разговорах с родными оккупанты жалуются, что не хотят быть больше "фаршем". Об этом сообщает СБУ.

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На перехваченных пленках СБУ слышно, как захватчи говорит, что их подразделение не может отбиться.

"Надоело сидеть, смотреть, как по нам лупят, а мы в ответ ничего не можем сделать", – говорит оккупант.

Российский солдат говорит, что о его подразделении слагают легенды, как о "смертном полку".

"Не хочу быть "фаршем". Нас со 150 человек – 130 таких, как я", – добавил оккупант.

Командование на саботаж не реагирует, потому что боятся.

"Сейчас он на нашего быканет, того переключит, в ногу шмальнет", - уверяет оккупант.

По информации СБУ, русская армия теряет мотивацию.

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Истории подвигов
Сотрудник ППС города Буча нашел в одной из расстрелянных машин истощенную собаку. Она несколько недель жила в салоне авто, дожидаясь хозяев, которые, скорее всего, погибли во время зверств оккупантов. Парень спас хаски: отвез ее к ветеринару, затем забрал к себе домой и назвал Буча. (Кликните, чтобы посмотреть видео и узнать подробности).
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Сергей Кулик - пулеметчик ВСУ (позывной Боцман), до этого - учитель физкультуры. Во время битвы за Гостомель, когда его батальон был вынужден отступить, Боцман остался на позициях, чтобы задержать врага. И выполнил боевое задание, несмотря на ранение. Он спас более ста жизней своих побратимов, но погиб. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Надежный тыл
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