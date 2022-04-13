"Там полный пи*дец": оккупанты отказываются воевать в Украине

Пропагандистские сказки российских захватчиков о своих успехах разбиваются об украинской реальности

СБУ перехватила разговор захватчиков / Фото: Коллаж: Сегодня

Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор российских военных. В очередном сообщении, оккупант рассказывает, как силы рашистов страдают от наших защитников.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

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"Вчера колонна шла обратно, 10 км отсюда… нах*й. Переломы открытые, пи*дец, там смотреть невозможно было...", – говорят оккупанты.

К тому же подразделения вооруженных сил России, которые планировали отправить на ротацию в Украину, отказываются выполнять такие приказы.

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"По рассказам пацанов, которые с нашим начальником в Брянской области, то они говорят, что там полный пи*дец. Там все отказываются ехать, не хотят ехать… На них заводят документы и увольняют", – рассказывает захватчик.

Он жалуется, что командование не заботится о солдатах: "…наш начальник, почувствовал себя героем и на передок отправляет, бл*ть, пацанов на УАЗиках. На личный состав ему пох*й".

Потери оккупантов

Согласно сводке Генштаба, только за сутки ВСУ нанесла такое количество потерь российским оккупантам:

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личного состава – около 19800 человек,

танков ‒ 739 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1964 ед,

артиллерийских систем – 358 ед,

РСЗО – 115 ед,

средства ПВО – 64 ед,

самолетов – 158 ед,

вертолетов – 143 ед,

автомобильной техники – 1429 ед,

корабли/катера – 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 132.

специальной техники – ​​25.

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

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