"Там полный пи*дец": оккупанты отказываются воевать в Украине

Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор российских военных. В очередном сообщении, оккупант рассказывает, как силы рашистов страдают от наших защитников.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.
"Вчера колонна шла обратно, 10 км отсюда… нах*й. Переломы открытые, пи*дец, там смотреть невозможно было...", – говорят оккупанты.
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К тому же подразделения вооруженных сил России, которые планировали отправить на ротацию в Украину, отказываются выполнять такие приказы.
"По рассказам пацанов, которые с нашим начальником в Брянской области, то они говорят, что там полный пи*дец. Там все отказываются ехать, не хотят ехать… На них заводят документы и увольняют", – рассказывает захватчик.
Он жалуется, что командование не заботится о солдатах: "…наш начальник, почувствовал себя героем и на передок отправляет, бл*ть, пацанов на УАЗиках. На личный состав ему пох*й".
Потери оккупантов
Согласно сводке Генштаба, только за сутки ВСУ нанесла такое количество потерь российским оккупантам:
- личного состава – около 19800 человек,
- танков ‒ 739 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1964 ед,
- артиллерийских систем – 358 ед,
- РСЗО – 115 ед,
- средства ПВО – 64 ед,
- самолетов – 158 ед,
- вертолетов – 143 ед,
- автомобильной техники – 1429 ед,
- корабли/катера – 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 132.
- специальной техники – 25.
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.