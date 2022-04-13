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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

"Там полный пи*дец": оккупанты отказываются воевать в Украине

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13 апреля, 12:23
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Пропагандистские сказки российских захватчиков о своих успехах разбиваются об украинской реальности
СБУ перехватила разговор захватчиков
СБУ перехватила разговор захватчиков / Фото: Коллаж: Сегодня

Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор российских военных. В очередном сообщении, оккупант рассказывает, как силы рашистов страдают от наших защитников.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

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"Вчера колонна шла обратно, 10 км отсюда… нах*й. Переломы открытые, пи*дец, там смотреть невозможно было...", – говорят оккупанты.

К тому же подразделения вооруженных сил России, которые планировали отправить на ротацию в Украину, отказываются выполнять такие приказы.

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"По рассказам пацанов, которые с нашим начальником в Брянской области, то они говорят, что там полный пи*дец. Там все отказываются ехать, не хотят ехать… На них заводят документы и увольняют", – рассказывает захватчик.

Он жалуется, что командование не заботится о солдатах: "…наш начальник, почувствовал себя героем и на передок отправляет, бл*ть, пацанов на УАЗиках. На личный состав ему пох*й".

Потери оккупантов

Согласно сводке Генштаба, только за сутки ВСУ нанесла такое количество потерь российским оккупантам:

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  • личного состава – около 19800 человек,
  • танков ‒ 739 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1964 ед,
  • артиллерийских систем – 358 ед,
  • РСЗО – 115 ед,
  • средства ПВО – 64 ед,
  • самолетов – 158 ед,
  • вертолетов – 143 ед,
  • автомобильной техники – 1429 ед,
  • корабли/катера – 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 132.
  • специальной техники – ​​25.
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 13 апреля
1
Личный состав 19800
Личный состав
2
Самолеты 158
Самолеты
3
Вертолеты 143
Вертолеты
4
Танки 739
Танки
5
ББМ 1964
ББМ
6
Артиллерия 358
Артиллерия
7
Средства ПВО 64
Средства ПВО
8
РСЗО 115
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 132
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1429
Транспорт
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Истории подвигов
Сотрудник ППС города Буча нашел в одной из расстрелянных машин истощенную собаку. Она несколько недель жила в салоне авто, дожидаясь хозяев, которые, скорее всего, погибли во время зверств оккупантов. Парень спас хаски: отвез ее к ветеринару, затем забрал к себе домой и назвал Буча. (Кликните, чтобы посмотреть видео и узнать подробности).
Слава Україні!
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Куда писать, если увидели вражескую технику
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Наши ангелы-хранители

Сергей Кулик - пулеметчик ВСУ (позывной Боцман), до этого - учитель физкультуры. Во время битвы за Гостомель, когда его батальон был вынужден отступить, Боцман остался на позициях, чтобы задержать врага. И выполнил боевое задание, несмотря на ранение. Он спас более ста жизней своих побратимов, но погиб. Герой Украины. Посмертно.

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