У оккупантов начинается паника от одного упоминания о Чернобаевке – перехват СБУ

После бегства россиян только 5 из 20 человек "нового пополнения из ДНР" согласились идти в атаку в Херсонской области

СБУ перехватили очередной разговор российских оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты массово отказываются идти в наступление на направлении Чернобаевки и ищут "дураков", которые готовы стать "пушечным мясом".

Об этом свидетельствует новый перехват СБУ, который удалось записать на Херсонщине.

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На записи – разговор командира батальона с РФ с командиром роты, прибывший с пополнением из т.н. "ДНР".

"Сегодня утром русские отказались, говорят: "Вы чего едете, вы мясо!". Они тут стояли, их послали туда (прим: на Чорнобаївку). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят "Вы что, долбо*бы, бл*дь? Куда вы сунетесь?!!", и вот это – началась паника", – жалуется захватчик из "ДНР".

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Он говорит, что после бегства россиян только 5 из 20 человек "нового пополнения из ДНР" согласились идти в атаку. А чтобы убедить других, российский командир прибег к лжи: якобы солдаты будут обороняться, а не наступать.

Перехваты СБУ

Российские оккупанты на территории Украины чувствуют себя в опасности даже в тех населенных пунктах, которые они захватили.

Чуть раньше родители российских преступников в форме были посмелее и внушали своим детям, что те должны рассматривать войну в Украине как шанс разбогатеть. Они называют своих сыновей "спонсорами" и призывают их заниматься мародерством по полной.

Еще один перехват телефонного разговора свидетельствует о том, что российские оккупанты, воюющие в Украине, озлоблены на своих командиров и готовы жаловаться на них в военную прокуратуру РФ.

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