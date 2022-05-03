"Українське сафарі": десантники показали, як знищують російські танки (відео)

Підрозділ десантно-штурмових військ ЗСУ показав, як знищує танки окупантів.
Відповідне відео оприлюднило у Facebook Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Ось так працюють артилерійські підрозділи 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України. З філігранною точністю, артилеристи-десантники знищують російські танки. Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні! "Українське сафарі 2.0" триває. Далі буде", – йдеться в підписі до відео.
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"Байрактар" потопив два військові катери окупантів
Український безпілотник "Байрактар" 2 травня знищив два російські військові катери типу "Раптор" біля острова Зміїний.
Відео знищення бойових кораблів показав у Facebook головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Сьогодні на світанку біля острова Зміїний було знищено два російські катери типу "Раптор". Працює "Байрактар". Разом до Перемоги!" – йдеться у підписі до відео.