Відправили на металобрухт: українські морпіхи зі "Стугни" знищили танк окупантів (відео)

Морпіхи з 501-го окремого батальйону показали свої успіхи

Бійці ЗСУ зі "Стугни" знищили ворожий танк / Фото: Колаж: Сьогодні

Бійці морської піхоти ЗСУ знищили російський танк Т-72 за допомогою протитанкового ракетного комплексу "Стугна".

Відповідне відео оприлюднило у Facebook Командування морської піхоти ВМС ЗСУ.

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"Попри Великодні свята окупанти продовжують паплюжити нашу землю. Тому для морських піхотинців з 501-го окремого батальйону морської піхоти вистачає роботи, і вони дуже серйозно ставляться до неї, а саме до "демілітаризації" російського рейху. Зокрема, черговий рашистський танк Т-72 був переведений у правильний стан, а саме стан металобрухту. Гарна робота від розрахунку ПТРК "Стугна-П" морпіхів", – йдеться у підписі до відео.

Арестович спрогнозував, коли завершиться наступ РФ

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Росія намагатиметься наступати на окремі території України до Нового року.

"За два, максимум три тижні активна фаза згасне. Вони до 9 травня оголошують якісь проміжні перемоги, кажуть, що завдання виконане, і пропонують вступити в перемовини... Росія спробує накопичити ще резерви, щоб періодично робити якийсь напівнаступ. І десь до кінця серпня вони можуть спробувати ще кудись там наступити. Це буде як операція на сході, а то ще й менше за масштабом", – сказав Арестович.

Якщо наступ улітку провалиться, то РФ спробує ще накопичити сили і в жовтні вдасться до нового наступу.

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"Так може й до Нового року тривати. Треба розуміти, що це вже не буде активною війною", – стверджує Арестович.

Озвучено втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.04 орієнтовно становлять: