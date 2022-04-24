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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Отправили на металлолом: украинские морпехи из "Стугны" уничтожили танк оккупантов (видео)

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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24 апреля, 18:29
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Морпехи из 501-го отдельного батальона показали свои успехи
Бойцы ВСУ из "Стугны" уничтожили вражеский танк
Бойцы ВСУ из "Стугны" уничтожили вражеский танк / Фото: Коллаж: Сегодня

Бойцы морской пехоты ВСУ уничтожили российский танк Т-72 с помощью противотанкового ракетного комплекса "Стугна".

Соответствующее видео обнародовало в Facebook Командование морской пехоты ВМС ВСУ.

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"Несмотря на Пасхальные праздники оккупанты продолжают осквернять нашу землю. Поэтому для морских пехотинцев из 501-го отдельного батальона морской пехоты хватает работы, и они очень серьезно относятся к ней, а именно к "демилитаризации" российского рейха. В частности, очередной рашистский танк Т-72 был переведен в правильное состояние, а именно состояние металлолома. Хорошая работа от расчета ПТРК "Стугна-П" морпехов", – говорится в подписи к видео.

Арестович спрогнозировал, когда закончится наступление РФ

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Россия будет пытаться наступать на отдельные территории Украины до Нового года.

"Через две, максимум три недели активная фаза затухает. Они к 9 мая объявляют какие-то промежуточные победы, говорят, что задача выполнена, и предлагают вступить в переговоры... Россия попытается накопить еще резервы, чтобы периодически предпринимать какое-то полунаступление. И где-нибудь к концу августа они могут попытаться еще куда-то там наступить. Это будет как операция на востоке, а то еще и меньше по масштабу", – сказал Арестович.

Если наступление летом провалится, то РФ попытается еще накопить силы и в октябре совершит новое наступление.

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"Так может и до Нового года идти. Надо понимать, что это уже не будет активной войной, – утверждает Арестович.

Озвучены потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 21 800 человек;
  • танков – 873;
  • боевых бронированных машин – 2238;
  • артиллерийских систем – 408 единиц;
  • РСЗО – 147 единиц;
  • средств ПВО – 69 единиц;
  • самолетов – 179;
  • вертолетов – 154;
  • автомобильной техники – 1557 единиц;
  • кораблей/катеров – 8;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 191;
  • специальной техники – 28 единиц;
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 24 апреля
1
Личный состав 21 800
Личный состав
2
Самолеты 179
Самолеты
3
Вертолеты 154
Вертолеты
4
Танки 873
Танки
5
ББМ 2238
ББМ
6
Артиллерия 408
Артиллерия
7
Средства ПВО 69
Средства ПВО
8
РСЗО 147
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 182
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1557
Транспорт
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Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
История героя
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Надежный тыл
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Должен увидеть каждый
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