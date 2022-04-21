"Азов" уничтожил танк оккупантов, которые зверствовали в Буче (видео)

Защитники Мариуполя обнаружили в городе вражескую военную технику, в том числе российские танки с отметкой "V". По их словам, эта техника могла быть в городе Буча под Киевом, где оккупанты жестоко расправлялись с гражданским населением.
Об этом сообщает полк "Азов" в Telegram.
"Это значит, что в город были переброшены подразделения оккупантов, которые совершали зверства в Буче: убивали, насиловали, замучили гражданское население. Прямо сейчас путинская орда продолжает сокрушительный беспредел в разрушенном дотла городе, где до сих пор остается около ста тысяч населения", – говорится в сообщении.
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Зверства оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи военные РФ убили десятки мирных жителей, их тела хаотично разбросаны на улицах города. На многих жертвах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.
- В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым на вид лет по 14.
- Российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.