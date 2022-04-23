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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Украинский беспилотник нашел огромное "кладбище" брошенных российских танков (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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23 апреля, 02:16
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Вероятнее всего, что сначала технику туда перебросили для ремонта, а потом просто оставили
У границы Украины нашли кладбище российских танков.
У границы Украины нашли кладбище российских танков. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская разведка с помощью беспилотника обнаружила массовое скопление поврежденной военной техники РФ в селе, расположенном в 25 километрах от границы с Украиной.

Об этом пишет The Sun.

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Российскую разбитую технику обнаружили в селе Головчино Белгородской области.

Туда оккупанты притянули 57 единиц разной военной техники, среди которой:

  • не менее 17 танков (это были Т-72 и более современные Т-90),
  • минимум 7 самоходных артиллерийских установок (САУ), включая мобильные гаубицы МСТА,
  • меньшие пушки 2С3 "Акация",
  • механизированные мосты,
  • боевые бронированные машины,
  • две эвакуационные машины для танков.

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"Кладбище" российских танков. Фото: The Sun

Как нашли свалку техники

Украинские разведчики ежедневно запускают в воздушное пространство России дрон "Лелека" для того, чтобы отслеживать вражескую артиллерию, из которой обстреливают Украину.

Однако, обнаружив технику РФ, украинские военные пришли к выводу, что сначала ее туда перебросили для ремонта, а потом просто оставили.

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"Вся российская техника, которая приедет на Украину, окажется в таком месте. Это танковое кладбище", – заявил командир бригады разведчиков.

В британском аналитическом центре RUSI считают, что хаотическое расположение транспортных средств показывает, что их доставили туда в спешке.

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Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
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Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

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