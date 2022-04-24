Арестович спрогнозировал, когда закончится наступление России на Украину

По словам советника главы ОП, Украине стоит ожидать позиционную войну с редкими попытками захватить позиции по линии фронта

Арестович спрогнозировал дальнейшее развитие событий / Коллаж "Сегодня"

Россия будет пытаться наступать на отдельные территории Украины до Нового года. Однако будущие операции будут меньше из-за нехватки сил РФ.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, пише meduza.

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Чего стоит ожидать

"Через две, максимум три недели активная фаза затухает. Они к 9 мая объявляют какие-то промежуточные победы, говорят, что задача выполнена, и предлагают вступить в переговоры. Причем громко начинают кричать, что народ Донбасса они защитили, против Украины никогда ничего не имели, забыв свои слова, что они нас собирались денацифицировать за 72 часа. Тут вопрос: пойдем мы на переговоры или не пойдем. Потому что от нас народ требует — воевать, уничтожать их и выгонять с нашей земли", - говорит Арестович.

По словам советника главы ОП, позиция Украины на переговорах достаточно жесткая, и Россия может не согласится на нее. Однако если РФ пойдет на это, это будет позиционная война — с ударами артиллерии, с рейдами спецназа.

Летом и осенью нужно ждать новых наступлений?

"Россия попытается накопить еще резервы, чтобы периодически предпринимать какое-то полунаступление. И где-нибудь к концу августа они могут попытаться еще куда-то там наступить. Это будет как операция на востоке (конфликт на востоке Украины, который продолжался с весны 2014 года. — Прим. "Медузы"), а то еще и меньше по масштабу", – добавил Арестович.

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Если наступление летом провалится, то РФ попытается еще накопить силы и в октябре совершит новое наступление. Однако дальше все зависит от того, как будут действовать санкции, будут ли вводить новые и как будет идти в Украину западная помощь.

"Так может и до Нового года идти. Надо понимать, что это уже не будет активной войной. Преимущественно это будет позиционная война с редкими, спорадическими попытками захватить позиции по линии фронта. Но все будущие операции все равно будут меньше, чем эта. Уже сил не хватает на такие вещи", - утверждает Арестович.

Потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.04 ориентировочно составили:

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личного состава – около 21 800 человек;

танков – 873 единицы;

боевых бронированных машин – 2238 единиц;

артиллерийских систем – 408 единиц;

РСЗО – 147 единиц;

средств ПВО – 69 единиц;

самолетов – 179 единиц;

вертолетов – 154 единицы;

автомобильной техники – 1557 единиц;

кораблей/катеров – 8 единиц;

цистерн с ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 191;

специальной техники – 28;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

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