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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Арестович спрогнозировал, когда закончится наступление России на Украину

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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24 апреля, 14:11
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По словам советника главы ОП, Украине стоит ожидать позиционную войну с редкими попытками захватить позиции по линии фронта
Арестович спрогнозировал дальнейшее развитие событий / Коллаж "Сегодня"
Арестович спрогнозировал дальнейшее развитие событий / Коллаж "Сегодня"

Россия будет пытаться наступать на отдельные территории Украины до Нового года. Однако будущие операции будут меньше из-за нехватки сил РФ.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, пише meduza.

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Чего стоит ожидать

"Через две, максимум три недели активная фаза затухает. Они к 9 мая объявляют какие-то промежуточные победы, говорят, что задача выполнена, и предлагают вступить в переговоры. Причем громко начинают кричать, что народ Донбасса они защитили, против Украины никогда ничего не имели, забыв свои слова, что они нас собирались денацифицировать за 72 часа. Тут вопрос: пойдем мы на переговоры или не пойдем. Потому что от нас народ требует — воевать, уничтожать их и выгонять с нашей земли", - говорит Арестович.

По словам советника главы ОП, позиция Украины на переговорах достаточно жесткая, и Россия может не согласится на нее. Однако если РФ пойдет на это, это будет позиционная война — с ударами артиллерии, с рейдами спецназа.

Летом и осенью нужно ждать новых наступлений?

"Россия попытается накопить еще резервы, чтобы периодически предпринимать какое-то полунаступление. И где-нибудь к концу августа они могут попытаться еще куда-то там наступить. Это будет как операция на востоке (конфликт на востоке Украины, который продолжался с весны 2014 года. — Прим. "Медузы"), а то еще и меньше по масштабу", – добавил Арестович.

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Если наступление летом провалится, то РФ попытается еще накопить силы и в октябре совершит новое наступление. Однако дальше все зависит от того, как будут действовать санкции, будут ли вводить новые и как будет идти в Украину западная помощь.

"Так может и до Нового года идти. Надо понимать, что это уже не будет активной войной. Преимущественно это будет позиционная война с редкими, спорадическими попытками захватить позиции по линии фронта. Но все будущие операции все равно будут меньше, чем эта. Уже сил не хватает на такие вещи", - утверждает Арестович.

Потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.04 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 21 800 человек;
  • танков – 873 единицы;
  • боевых бронированных машин – 2238 единиц;
  • артиллерийских систем – 408 единиц;
  • РСЗО – 147 единиц;
  • средств ПВО – 69 единиц;
  • самолетов – 179 единиц;
  • вертолетов – 154 единицы;
  • автомобильной техники – 1557 единиц;
  • кораблей/катеров – 8 единиц;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 191;
  • специальной техники – 28;
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

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Данные на 09:00 24 апреля
1
Личный состав 21 800
Личный состав
2
Самолеты 179
Самолеты
3
Вертолеты 154
Вертолеты
4
Танки 873
Танки
5
ББМ 2238
ББМ
6
Артиллерия 408
Артиллерия
7
Средства ПВО 69
Средства ПВО
8
РСЗО 147
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 182
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1557
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Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
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