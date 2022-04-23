Український безпілотник знайшов величезний "цвинтар" кинутих російських танків (фото)

Найімовірніше, спочатку техніку туди перекинули для ремонту, а потім просто залишили

Біля кордону України знайшли кладовище російських танків. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська розвідка за допомогою безпілотника виявила масове скупчення пошкодженої військової техніки РФ у селі, розташованому за 25 кілометрів від кордону з Україною.

Про це пише The Sun.

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Російську розбиту техніку виявили у селі Головчине Білгородської області.

Туди окупанти притягли 57 одиниць різної військової техніки, серед якої:

не менше 17 танків (це були Т-72 і сучасніші Т-90),

мінімум 7 самохідних артилерійських установок (САУ), включаючи мобільні гаубиці МСТА,

менші гармати 2С3 "Акація",

механізовані мости,

бойові броньовані машини

дві евакуаційні машини для танків

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"Цвинтар" російських танків. Фото: The Sun

Як знайшли звалище техніки

Українські розвідники щодня запускають у повітряний простір Росії дрон "Лелека" для того, щоб відслідковувати ворожу артилерію, з якої обстрілюють Україну.

Проте, виявивши техніку РФ, українські військові дійшли висновку, що спочатку туди її перекинули для ремонту, а потім просто залишили.

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"Вся російська техніка, яка приїде на Україну, опиниться в такому місці. Це танковий цвинтар", – заявив командир бригади розвідників.

У британському аналітичному центрі RUSI вважають, що хаотичне розташування транспортних засобів показує, що їх доправили туди поспіхом.

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