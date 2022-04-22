Жданов: Україна зараз має більше танків, ніж Росія

Збройні сили України зараз мають більше робочих танків, ніж завела на нашу територію Росія. При цьому армія окупантів сконцентрувала на наших кордонах досить велику кількість військових літаків.
Про це розповів військовий експерт Олег Жданов ведучим каналу "Україна 24" Василю Голованову та Юлії Галушці в ефірі проекту FREEDOM .
Танки ворога
Олег Жданов пояснив заяву представника Міноборони США про те, що Україна зараз має більше справних танків, ніж у Росії.
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"Мається на увазі саме задіяне. Тобто те, що знаходиться на території України. У складі угруповань російських військ на сьогоднішній день кількість танків менша, ніж у складі Збройних сил України ", – зазначив експерт.
За словами військового експерта, згідно з міжнародними даними, в Росії нараховується 13,5 тисяч танків.
Літаки ворога
Також Олег Жданов прокоментував скандальні знімки російської авіації з супутників, де, ймовірно, видно розібрані частинами літаки. Виникло припущення, що це муляжі, а не реальні винищувачі.
"Дуже складно визначити якість фотографій. Це потрібно детально розбиратися, але я не думаю, що це муляжі з пінопласту. Справа в тому, що таких немає, це потрібно наймати цілу дизайнерську студію. Є надувні макети, що мають здатність електромагнітного відображення, оскільки у своєму складі мають мідний дріт. Таке використовується як маскування, як створення ілюзій, це частина маскувальної роботи", – вважає експерт.
Оцінюючи інші супутникові фотознімки, військовий експерт припустив, що кількість російської авіації у прикордонних з Україною областях нині обчислюється десятками. 20-30 літаків. Але цього багато.
Обстановка
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