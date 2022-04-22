Росія вирішила дістатися до Придністров'я через Україну: у Кремлі озвучили "плани"

Окупанти мають намір вийти до окупованого Придністровського району Молдови

Стало відомо, що задумала російська влада / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська планують встановити повний контроль над Донбасом та півднем України, тим самим забезпечивши сухопутний коридор до Криму. Про це заявив виконуючий обов'язки командувача військ Центрального військового округу Рустам Міннекаєв. ТАРС .

"Контроль над Донбасом дозволить створити сухопутний коридор у Крим і впливати на життєво важливі об'єкти Збройних сил України. Він також дасть Збройним силам РФ ще один вихід у Придністров'я, де наголошуються на фактах утисків російськомовного населення", – сказав Міннекаєв.

РФ почала другу фазу війни

Російські військові підтвердили, що розпочалася друга фаза наступу РФ в Україну.

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Позаштатний радник ВП Олексій Арестович заявляв, що Росія надіслала в Україну свої останні війська. Також він повідомляв, що від того, як розвиватимуться військові дії на Донбасі, залежить, якою буде наступна фаза війни.

Яку "перемогу" Путін хоче в Україні до 9 травня?

Наразі мета окупантів – відтіснити українські сили за адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та утримати "сухопутний коридор" до тимчасово окупованого Криму. Саме таку "перемогу" їхня влада і намагатиметься "продати" своєму суспільству. Але Росія точно не обмежиться виключно цим .