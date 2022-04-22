Жданов: Украина сейчас имеет больше танков, чем Россия

Эксперт рассказал, какая ситуация с военной техникой у воюющих сторон

По мнению Жданова, Россия не ввела в Украину все свои танки / Коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины сейчас имеют больше рабочих танков, чем завела на нашу территорию Россия. При этом армия оккупантов скопила на наших границах довольно большое количество военных самолетов.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов ведущим канала "Украина 24" Василию Голованову и Юлии Галушке в эфире проекта FREEDOM.

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Танки врага

Олег Жданов объяснил заявление представителя Минобороны США о том, что у Украины сейчас больше исправных танков, чем в России.

"Имеется в виду именно задействованное. То есть, то, что находится на территории Украины. В составе группировок российских войск на сегодняшний день количество танков меньше, чем в составе Вооруженных сил Украины", – отметил эксперт.

По словам военного эксперта, согласно международным данным, в России числится 13,5 тысячи танков.

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Самолеты врага

Также Олег Жданов прокомментировал скандальные снимки российской авиации со спутников, где, предположительно, видно разобранные по частям самолеты. Возникло предположение, что это муляжи, а не реальные истребители.

"Очень сложно определить по качеству фотографий. Это нужно детально разбираться, но я не думаю, что это муляжи из пенопласта. Дело в том, что таких нет, это нужно нанимать целую дизайнерскую студию. Есть надувные макеты, обладающие способностью электромагнитного отражения, поскольку в своем составе имеют медную проволоку. Такое используется как маскировка, как создание иллюзий, это часть маскировочной работы", – считает эксперт.

Оценивая другие спутниковые фотоснимки, военный эксперт предположил, что количество российской авиации в приграничных с Украиной областях нынче исчисляется десятками. 20-30 самолетов. Но и этого много.

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