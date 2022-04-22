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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Россия решила подобраться к Приднестровью через Украину: в Кремле озвучили "планы"

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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22 апреля, 13:16
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Оккупанты намерены выйти к оккупированному Приднестровскому району Молдовы
Стало известно, что задумали российские власти
Стало известно, что задумали российские власти / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска планируют установить полный контроль над Донбассом и югом Украины, тем самым обеспечив сухопутный коридор в Крым. Об этом заявил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев, передает ТАСС.

"Контроль над Донбассом позволит создать сухопутный коридор в Крым и воздействовать на жизненно важные объекты Вооруженных сил Украины. Он также даст Вооруженным силам РФ еще один выход в Приднестровье, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", – сказал Миннекаев.

РФ начала вторую фазу войны

Российские военные подтвердили, что началась вторая фаза наступления РФ в Украину.

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Внештатный советник ОП Алексей Арестович заявлял, что Россия направила в Украину свои последние войска. Также он сообщал, что от того, как будут развиваться военные действия на Донбассе, зависит, какой будет следующая фаза войны.

Какую "победу" Путин хочет в Украине к 9 мая?

Сейчас цель оккупантов – оттеснить украинские силы за административные границы Донецкой и Луганской областей и удержать "сухопутный коридор" к временно оккупированному Крыму. Именно такую "победу" их власть и будет пытаться "продать" своему обществу. Но Россия точно не ограничится исключительно этим.

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Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Надежный тыл
Помочь Героям!
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Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

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