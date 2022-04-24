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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Арестович спрогнозував, коли закінчиться наступ Росії на Україну

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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24 квітня, 14:11
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За словами радника голови ВП, Україні варто очікувати позиційну війну з рыдкими спробами захопити позиції по лінії фронту
Арестович спрогнозував подальший розвиток подій / Колаж "Сьогодні"
Арестович спрогнозував подальший розвиток подій / Колаж "Сьогодні"

Росія намагатиметься наступатина окремі території України до Нового року. Проте майбутні операції будуть меншими через брак сил РФ.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, пише meduza.

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Чого варто очікувати

"Через два, максимум три тижні активна фаза загасає. Вони до 9 травня оголошують якісь проміжні перемоги, кажуть, що завдання виконане, і пропонують вступити в переговори. Причому голосно починають кричати, що народ Донбасу вони захистили, проти України ніколи нічого не мали, забувши свої слова, що вони нас збиралися денацифікувати за 72 години. Тут питання: чи підемо ми на переговори, чи не підемо", – каже Арестович.

За словами радника голови ОП, позиція України на переговорах є досить жорсткою, і Росія може не погодиться на неї. Однак якщо РФ піде на це, то це буде позиційна війна — з ударами артилерії, з рейдами спецназу.

Влітку та восени треба чекати нових наступів?

"Росія спробує накопичити ще резерви, щоб періодично робити якийсь напівнаступ. І десь до кінця серпня вони можуть спробувати ще кудись там наступити. Це буде як операція на сході (конфлікт на сході України, який тривав з весни 2014 року). – Прим. "Медузи"), а то ще й менше за масштабом", – додав Арестович.

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Якщо наступ улітку провалиться, то РФ спробує ще накопичити сили і в жовтні вчинить новий наступ. Однак далі все залежить від того, як діятимуть санкції, чи вводитимуть нові та як ійтиме в Україну західна допомога.

"Так може і до Нового року тривати. Треба розуміти, що це вже не буде активною війною. Переважно це буде позиційна війна з рідкими, спорадичними спробами захопити позиції по лінії фронту. Але всі майбутні операції все одно будуть меншими, ніж ця. Вже не вистачає на такі речі", – стверджує Арестович.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.04 орієнтовно становлять:

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  • особового складу – близько 21 800 осіб;
  • танків – 873 одиниці;
  • бойових броньованих машин – 2238 одиниць;
  • артилерійських систем – 408 одиниць;
  • РСЗВ – 147 одиниць;
  • засобів ППО – 69 одиниць;
  • літаків – 179 одиниць;
  • вертольотів – 154 одиниці;
  • автомобільної техніки – 1557 одиниць;
  • кораблів/катерів – 8 одиниць;
  • цистерн з ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 191;
  • спеціальної техніки – 28;
  • пускових установок ВТРК/ТРК – 4.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 24 квітня
1
Особовий склад 21 800
Особовий склад
2
Літаки 179
Літаки
3
Гелікоптери 154
Гелікоптери
4
Танки 873
Танки
5
ББМ 2238
ББМ
6
Артилерія 408
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 147
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 182
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1557
Транспорт
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Ігор Дикун - молодший лейтенант 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Із 2014 року перебуває у гарячих точках російсько-української війни. Неодноразово поранений, але завжди повертався в стрій. У бою під Ірпенем 27-річний офіцер проявив героїзм: власноруч знищив більше десяти окупантів та підірвав БМД ворога, врятувавши побратимів від удару з тилу. Отримав звання Герой України.
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