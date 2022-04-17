"Можна дивитись вічно": у Нацгвардїі показали, як знищують ворожий танк

У Луганській області бійці Національної гвардії України знищили танк російських окупантів поблизу Рубіжного.
Відповідне відео оприлюднено на сторінці Нацгвардії у Facebook.
"На це дивитись можна вічно... Гвардійці показали, як трощать ворожий Т72 поблизу Рубіжного", – йдеться в підписі до відео.
Нацгвардійці приурочили відео зі знищеним танком до Вербної неділі – "то не ми б'ємо, то верба б'є!"
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Озвучено поточні втрати окупантів у війні
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати армії Росії з 24.02 по 17.04 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 20 300 осіб ліквідовано;
- танків ‒ 773 одиниці;
- бойових броньованих машин ‒ 2002 одиниці;
- артилерійських систем – 376 одиниць;
- РСЗВ – 127 одиниць;
- засобів ППО – 66 одиниць;
- літаків – 165 одиниць;
- гелікоптерів – 146 одиниць;
- автомобільної техніки – 1471 одиниця;
- кораблі /катери / boats – 8 одиниць;
- цистерн з ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 148;
- спеціальної техніки – 27;
- пускових установок ОТРК/ТРК – 4.