Порожні будинки та руїни: що залишилося від розбомбленого окупантами Рубіжного (відео)

Російська армія зруйнувала місто, проте українські військові продовжують тримати оборону

У місті продовжуються позиційні бої / Колаж "Сьогодні"

Міста Рубіжнена Луганщині майже немає. Його зруйнували російські військові. Замість промислового міста на місці лишилися одні руїни. Позиційні бої продовжуються.

Про це повідомляє оперативний ЗСУ.

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"От так реально виглядає "російський світ": горе, смерть і розруха, що несуть війська збройних сил Російської Федерації – безжальні вбивці цивільного населення" , – йдеться у повідомленні.

ЗСУ продовжують тримати оборону. Також продовжуються позиційні бої, проте ворог зазнає втрат.

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Обстановка на Донецькому напрямку

На Донецькому напрямку ворогза підтримки авіації та артилерії продовжує наступати на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджені на встановлення контролю над населеними пунктами Попасна, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Слов'янськ.

У районі Рубіжного ворог ось уже більше місяця безуспішно намагається прорвати нашу оборону, але натомість зазнає втрат.

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