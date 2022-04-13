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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Арестович: Втекла величезна кількість українських офіцерів та генералів

Павло Заяць Павло Заяць
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13 квітня, 16:46
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Радник голови ОПУ розповів, що початок війни викликав паніку у командуванні
За словами Арестовича, генерали пропонували евакуюватися, але солдати на блокпостах дали відсіч окупантам
За словами Арестовича, генерали пропонували евакуюватися, але солдати на блокпостах дали відсіч окупантам / Фото: Колаж: Сьогодні

На початку російського вторгнення багато українських генералів і старших офіцерів втекли, оскільки не вірили, що окупантам можна дати відсіч.

Про це повідомив позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю каналу "Центр".

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"Звичайно, дуже багато хто втік. Мало хто говорить про це. Втекла величезна кількість старших офіцерів, величезна кількість генералів. У силових міністерствах України годинами йшли наради, що настав час втікати. Крім Міноборони, швидше за все. І деякі шановні люди говорили: "Я старий радянський солдат, я знаю, що нам капець, питання кількох годин", – розповів він.

За словами радника голови ОПУ, звучали пропозиції евакуюватися на Захід і "звідти керувати опором, який залишиться".

"Але цього не знали хлопці на блокпостах. Не знали курсанти військових училищ, яких кинули в бій. Вони бачили супротивника та стріляли. І з'ясувалося, що супротивник досить "паперовий", – наголосив Арестович.

Арестович спрогнозував ще кілька війн з Росією

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що у найближче десятиліття РФ може піти ще на кілька нових зіткнень з Україною, але не таких масштабних.

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"Або з Путіним, або з Навальним до 2032-35 року – у нас буде мінімум ще два-три раунди з Росією. Не такі масштабні, хоча один теж буде великий. І два маленькі – прикордонні інциденти, спроба захопити Харків, окремо – Маріуполь. Імовірно, 95% буде", – каже Арестович.

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Гелікоптери
4
Танки 739
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5
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РСЗВ 115
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Катери 7
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Історії звитяг
Співробітник ППС міста Буча знайшов в одній із розстріляних машин виснажену собаку. Вона кілька тижнів жила в салоні авто, чекаючи на господарів, які, швидше за все, загинули під час звірств окупантів. Хлопець урятував хаскі: відвіз її до ветеринара, потім забрав до себе додому і назвав Буча. (Клікніть, щоб переглянути відео та дізнатися подробиці).
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
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Наші янголи-охоронці

Сергій Кулик – кулеметник ЗСУ (позивний Боцман), раніше – вчитель фізкультури. Під час битви за Гостомель, коли його батальйон був змушений відступити, Боцман залишився на позиціях, щоб затримати ворога. І виконав бойове завдання, незважаючи на поранення. Він урятував понад сто життів своїх побратимів, але загинув. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
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