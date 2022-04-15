Окупанти штурмують безуспішно Рубіжне та Попасну, а ЗСУ відбили 8 атак – Генштаб

Почалася п'ятдесят перша доба військового вторгнення в Україну окупантами РФ. Противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі населених пунктів України та намагається захопити міста.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.
Що відбувається за напрямками
- На Волинському та Поліському напрямках окремі підрозділи збройних сил республіки Білорусь виконують завдання щодо прикриття українсько-білоруського кордону у Брестській та Гомельській областях.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках без змін.
- На Південнобузькому напрямку противник намагається провести фортифікаційне обладнання позицій, поповнює запаси озброєння та військової техніки, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Розвідка із залученням безпілотних літальних апаратів.
- На Донецькому та Таврійському напрямах основні зусилля ворог зосереджується на спробах захоплення населених пунктів Попасна та Рубіжне.
- Так, на території Донецької та Луганської областей минулої доби відбито вісім атак ворога, знищено чотири танки, шість бронетранспортерів, чотири бойові машини піхоти, а також одну артилерійську систему противника.