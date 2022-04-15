Оккупанты штурмуют безуспешно Рубежное и Попасную, а ВСУ отбили 8 атак – Генштаб

Начались пятьдесят первые сутки военного вторжения в Украину оккупантами РФ. Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре населенных пунктов Украины и пытается захватить города.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
Что происходит по направлениям
- На Волынском и Полесском направлениях отдельные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.
- На Северском и Слобожанском направлениях без изменений.
- На Южнобужском направлении противник пытается провести фортификационное оборудование позиций, пополняет запасы вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Разведка с привлечением беспилотных летательных аппаратов.
- На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия враг сосредотачивается на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное.
- Так, на территории Донецкой и Луганской областей за прошедшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены четыре танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевых машины пехоты, а также одна артиллерийская система противника.