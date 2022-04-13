Окупанти перекидають в Україну добровольців, але ЗСУ відбивають атаки – Генштаб

Противник продовжує завдавати авіаційних ударів по Маріуполю і веде наступ і на інших територіях

В Україні продовжуються військові дії / Фото: Колаж: Сьогодні

Почалася сорок дев'ята доба війни в Україні. Ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах цивільної інфраструктури у Харківській та Запорізькій областях. Активно веде повітряну розвідку та стягує своїх "добровольців".

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

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Що відбувається за напрямками

До 26 квітня російська федерація ввела у прикордонних з нашою державою районах та на тимчасово окупованій території Криму так званий "жовтий рівень терористичної загрози".

"Заходи проводяться з метою організації переміщення військової техніки, озброєння та особового складу на територію України", – йдеться у повідомленні.

Окупанти продовжують перекидати в Україну так званих "добровольців". Так, за наявною інформацією, у Ленінградській області сформовано батальйон чисельністю близько 400 осіб. Складається він виключно з військовослужбовців, які мають бойовий досвід. Направили їх в Україну для посилення одного з підрозділів 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії.

На Сіверському напрямку не виключається утримання у прикордонних з Україною районах Курської області окремих підрозділів для проведення демонстраційних дій з метою сковування наших сил.

На Слобожанському напрямку триває часткове блокування та артилерійські обстріли міста Харкова. На деяких окупованих територіях ворог вдається до формування підрозділів так званої "народної міліції".

На Донецькому та Таврійському напрямках супротивник продовжує завдавати авіаційних ударів по Маріуполі. Веде наступ у районі металургійного комплексу Азовсталь та морського порту.

На Південнобузькому напрямку ворог намагаєтьсязаволодіти окремими населеними пунктами.

На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено дві одиниці автомобільної техніки та три артилерійські системи супротивника.

ЗСУ за минулу добу збили ворожий літак Су-25.

Як РФ коментує великі втрати

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков визнав, що Росія зазнала значних втрат під час війни в Україні.

"Ми зазнали значних втрат військ, це величезна трагедія для нас", – сказав він.

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При цьому Пєсков виправдовує вторгнення в Україну тим, що Україна вступивши до НАТО могла б напасти на Росію, щоб повернути Крим. На його думку, саме це могло б призвести до ядерної війни.

Незабаром прессекретар Путіна пояснив свої слова про великі втрати у війні. Представник Кремля повідомив, що спирався на дані Міноборони РФ.

"Ми з вами маємо ті цифри, які публікує Міноборони. Це ж значна цифра", – сказав Пєсков.

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