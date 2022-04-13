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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Оккупанты перебрасывают в Украину добровольцев, но ВСУ отбивают атаки – Генштаб

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13 апреля, 06:54
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Противник продолжает наносить авиационные удары по Мариуполю и ведет наступление и на других территориях
В Украине продолжаются военные действия
В Украине продолжаются военные действия / Фото: Коллаж: Сегодня

Начались сорок девятые сутки войны в Украине. Враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях. Активно ведет воздушную разведку и стягивает своих "добровольцев".

Об этом сообщает Генштаб ЗСУ в Facebook.

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Что происходит по направлениям

  • До 26 апреля российская федерация ввела в приграничных с нашим государством районах и на временно оккупированной территории Крыма так называемый "желтый уровень террористической угрозы".

"Мероприятия проводятся предположительно с целью организации перемещения военной техники, вооружения и личного состава на территорию Украины", – говорится в сообщении.

  • Оккупанты продолжают перебрасывать в Украину так называемых "добровольцев". Так, по имеющейся информации, в Ленинградской области сформирован батальон численностью около 400 человек. Состоит он исключительно из военнослужащих, имеющих боевой опыт. Направили их в Украину для усиления одного из подразделений 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии.
  • На Северском направлении не исключается содержание в приграничных с Украиной районах Курской области отдельных подразделений для проведения демонстрационных действий с целью сковывания наших сил.
  • На Слобожанском направлении продолжается частичная блокировка и артиллерийские обстрелы города Харькова. На некоторых оккупированных территориях враг прибегает к формированию подразделений так называемой "народной милиции".
  • На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает наносить авиационные удары по Мариуполю. Ведет наступление в районе металлургического комплекса Азовсталь и морского порта.
  • На Южнобужском направлении враг пытается овладеть отдельными населенными пунктами.
  • На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены две единицы автомобильной техники и три артиллерийских системы противника.
  • ВСУ за предыдущие сутки сбили вражеский самолет Су-25.

Как РФ комментирует большие потери

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что Россия понесла значительные потери в ходе войны в Украине.

"Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас", – сказал он.

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При этом Песков оправдывает вторжение в Украину тем, что Украина, вступив в НАТО, могла бы напасть на Россию, чтобы вернуть Крым. По его мнению, именно это могло бы привести к ядерной войне.

Вскоре пресс-секретарь Путина объяснился за свои слова о больших потерях в войне. Представитель Кремля сообщил, что опирался на данные Минобороны РФ.

"Мы с вами располагаем теми цифрами, которые публикует Минобороны. Это же значительная цифра", – сказал Песков.

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Ранее мы писали:

  • ВСУ уничтожили российский самолет – эффектное видео
  • На Днепропетровщине ВСУ сбили российский самолет, летевший из Донбасса – Лукашук

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Самолеты 157
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Вертолеты 140
Вертолеты
4
Танки 732
Танки
5
ББМ 1946
ББМ
6
Артиллерия 349
Артиллерия
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Средства ПВО 63
Средства ПВО
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РСЗО 111
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Истории подвигов
Сотрудник ППС города Буча нашел в одной из расстрелянных машин истощенную собаку. Она несколько недель жила в салоне авто, дожидаясь хозяев, которые, скорее всего, погибли во время зверств оккупантов. Парень спас хаски: отвез ее к ветеринару, затем забрал к себе домой и назвал Буча. (Кликните, чтобы посмотреть видео и узнать подробности).
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наши ангелы-хранители

Сергей Кулик - пулеметчик ВСУ (позывной Боцман), до этого - учитель физкультуры. Во время битвы за Гостомель, когда его батальон был вынужден отступить, Боцман остался на позициях, чтобы задержать врага. И выполнил боевое задание, несмотря на ранение. Он спас более ста жизней своих побратимов, но погиб. Герой Украины. Посмертно.

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