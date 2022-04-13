Оккупанты перебрасывают в Украину добровольцев, но ВСУ отбивают атаки – Генштаб

Начались сорок девятые сутки войны в Украине. Враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях. Активно ведет воздушную разведку и стягивает своих "добровольцев".
Об этом сообщает Генштаб ЗСУ в Facebook.
Что происходит по направлениям
- До 26 апреля российская федерация ввела в приграничных с нашим государством районах и на временно оккупированной территории Крыма так называемый "желтый уровень террористической угрозы".
"Мероприятия проводятся предположительно с целью организации перемещения военной техники, вооружения и личного состава на территорию Украины", – говорится в сообщении.
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- Оккупанты продолжают перебрасывать в Украину так называемых "добровольцев". Так, по имеющейся информации, в Ленинградской области сформирован батальон численностью около 400 человек. Состоит он исключительно из военнослужащих, имеющих боевой опыт. Направили их в Украину для усиления одного из подразделений 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии.
- На Северском направлении не исключается содержание в приграничных с Украиной районах Курской области отдельных подразделений для проведения демонстрационных действий с целью сковывания наших сил.
- На Слобожанском направлении продолжается частичная блокировка и артиллерийские обстрелы города Харькова. На некоторых оккупированных территориях враг прибегает к формированию подразделений так называемой "народной милиции".
- На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает наносить авиационные удары по Мариуполю. Ведет наступление в районе металлургического комплекса Азовсталь и морского порта.
- На Южнобужском направлении враг пытается овладеть отдельными населенными пунктами.
- На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены две единицы автомобильной техники и три артиллерийских системы противника.
- ВСУ за предыдущие сутки сбили вражеский самолет Су-25.
Как РФ комментирует большие потери
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что Россия понесла значительные потери в ходе войны в Украине.
"Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас", – сказал он.
При этом Песков оправдывает вторжение в Украину тем, что Украина, вступив в НАТО, могла бы напасть на Россию, чтобы вернуть Крым. По его мнению, именно это могло бы привести к ядерной войне.
Вскоре пресс-секретарь Путина объяснился за свои слова о больших потерях в войне. Представитель Кремля сообщил, что опирался на данные Минобороны РФ.
"Мы с вами располагаем теми цифрами, которые публикует Минобороны. Это же значительная цифра", – сказал Песков.
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