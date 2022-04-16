НАТО нічого не загрожує: Путін багато втратив в Україні – генерал США

Американські військові експерти вважають, що Володимир Путін стратегічно програв війну в Україні. Зокрема, про це заявив генерал у відставці та військовий аналітик Баррі МакКеффрі.
Про це колишній військовий розповів в ефірі американського телеканалу NBC News .
Думка
"Росіяни втратили вже 35 тисяч убитими та пораненими. Тож тепер вони спробують розбити українські війська не в містах із щільною забудовою, а на відкритій місцевості Донбасу. А потім спробувати захопити Одесу. США та 50 союзників зараз допомагають українським військам зброєю для війни на відкритій місцевості" , – сказав генерал.
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На думку Баррі МакКеффрі, після боїв в Україні Росія вже не може серйозно загрожувати країнам НАТО.
"Це неможливо. Росія надіслала 60% свого особового складу воювати в Україну. У них справи так собі. Вони програють театри бойових дій, мають жахливий рівень штабного управління, тактичний рівень 65 батальйонів низький, неефективний і страждає від відсутності дисципліни. Путін стратегічно цю війну програв. НАТО згуртованіша ніж раніше, йде переозброєння, Фінляндія та Швеція готові приєднатися", – зазначив військовий експерт.
Обстановка
- Український військовий експерт Олег Жданов вважає, що Київ та інші міста України залишатимуться під прицілом російських ракет до останнього дня війни.
- На початку квітня Жданов також повідомив, що Росія не може вести тривалу війну, оскільки спочатку не розраховувала на це. Також не очікували у Москві, що будуть швидко введені санкції, котрі вдарять по російській економіці.
- У свою чергу, у Вашингтоні не бачать передумов для швидкого закінчення війни в Україні. Там вважають, що військові дії можуть затягнутися до кінця 2022 року.