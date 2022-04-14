Піонтковський: новий наступ РФ на Сході закінчиться для неї величезними втратами

Російські військові готуються атакувати Донбас

Андрій Піонтковський (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

У битві за Донбас російсько-окупаційні війська зазнають значних втрат.

Таку думку російський публіцист Андрій Піонтковський висловив в інтерв'ю телеведучій Наташі Влащенко на Youtube-каналі "Україна 24".

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"От загальна думка така у військових експертів. Якщо ті поставки озброєння, на які ніби отримано вже політичне добро із Заходу, всього того аспекту, який я перерахував, будуть реалізовані. То ось та перемога України, цілком реальна перемога, викинути російську армію з Донбасу, а потім із Криму, вона буде реальна. Але це під питанням. А ось ця, мені здається, ця спроба наступу, вона закінчиться величезними втратами в особистій силі для російських військовослужбовців, тому що зібрані частини з одного боку, ось пошарпана частина, яка виводилася з-під Києва, з іншої ненавченої (частини – Ред.) люди без досвіду взаємодії. Але скінчиться такою позиційною якоюсь новою лінією позиційної боротьби на тому ж Донбасі", – сказав він.

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