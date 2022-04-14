Пионтковский: новое наступление РФ на Востоке закончится для нее огромными потерями

Российские военные готовятся атаковать Донбасс

Андрей Пионтковский (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

В битве за Донбасс российско-оккупационный войска понесут значительные потери.

Такое мнение российский публицист Андрей Пионтковский высказал в интервью телеведущей Наташе Влащенко на Youtube-канале "Украина 24".

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"Вот общее мнение такое у военных экспертов. Если те поставки вооружения, на которые как бы получено уже политическое добро из Запада, всего того аспекта, которое я перечислил, будут реализованы. То вот та победа Украины, вполне реальная победа, вышвырнуть российскую армию из Донбасса, а затем из Крыма, она будет реальна. Но это под вопросом. А вот эта, мне кажется, вот эта попытка наступления она закончится громадными потерями в личной силе для российских военнослужащих, потому что собранные части с одной стороны, вот потрепанная часть, которая выводилась из-под Киева, из другой необученной (части – Ред.) люди без опыта взаимодействия. Но кончится такой позиционной какой-то, новой линией позиционной борьбы на том же Донбассе", – сказал он.

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