Большая колонна военной техники направляется из РФ в сторону Донбасса — CNN

Россия продолжает накапливать силы в регионе

Колонна техники военных РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Большая колонна военной техники РФ движется из Ростовской области в сторону Донбасса.

Об этом сообщает телеканал CNN, который проанализировал видео, распространенное в соцсетях.

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По их данным, колонна находится возле Матвеева Кургана в Ростовской области и "машины смотрят на северо-запад, в сторону Донбасса".

Высокопоставленный украинский чиновник на днях также заявил, что российское наступление на Донбассе "уже началось", предупредив, что Россия продолжает накапливать силы в регионе.

В выступлении на национальном телевидении советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сказал: "С моей точки зрения, это большое наступление (на востоке. – Ред.) уже началось. Мы должны понимать, что это не повторение 24 февраля, когда начались первые авиаудары и взрывы, и мы сказали: "Война началась". Большое наступление де-факто уже началось".

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Кроме того, украинские и западные официальные лица заявили в последние дни, что наблюдают передислокацию российских войск на Донбасс после серьезных неудач РФ в попытках захватить Киев.

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