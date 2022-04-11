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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Арестович: Из-за проливных дождей наступление оккупантов на Донбассе захлебнется в грязи

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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11 апреля, 18:11
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Советник главы Офиса президента пообещал россиянам "большой сюрприз в зоне ООС"
Погода на стороне украинской армии, считает Алексей Арестович
Погода на стороне украинской армии, считает Алексей Арестович / Фото: Коллаж: Сегодня

Дождливая погода на Донбассе может помешать готовящемуся наступлению российской армии.

Об этом рассказал в интервью каналу "Фейгин Live" внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

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"Там очень большой сюрприз в зоне ООС. Мы еще посмотрим, как он подействует, но он очень перспективный. Ровно на линии от Харькова до Мариуполя – 10 дней дождей подряд. 55 мм осадков должно выпасть, это значит окопы по колено, полностью размоченные поля, невозможность или очень ограниченные действия авиации и необходимость наступать вдоль дорог, то есть на заранее подготовленную оборону", – рассказал он.

По словам советника главы ОПУ, при таких погодных условиях ВСУ не нужно будет опасаться обходных направлений главного удара, "потому что начнет все это вязнуть моментально, и все БМП и танки пожгут себе редукторы в течение двух секунд при попытке в этой грязи барахтаться".

"Если это так, то сбитие темпа – такой праздник, потому что нам успеет подойти то, про что мы не говорим. Я вижу, что даже погода за нас. Правда, это преимущество, которое может быть реализовано обеими сторонами, но вообще хуже должно быть наступающим", – сказал Арестович.

РФ направила 12-километровую колонну техники в сторону Донбасса

8 апреля спутники зафиксировали в Харьковской области колонну российской военной техники протяженностью 12 километров, которая двигалась в сторону Донбасса. На опубликованных снимках можно увидеть бронированные машины, грузовики с буксируемой артиллерией и вспомогательным оборудованием.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что битва за Донбасс будет проходить с привлечением тысяч танков и других вооружений.

"Битва за Донбасс будет напоминать вам, говорю это с сожалением, но это правда, будет напоминать Вторую мировую войну. С крупными операциями, маневрами, с применением тысяч танков, бронированной техники, самолетов и артиллерии. Это не будет локальная операция России, с учетом того, как она к этому готовится", – отметил Кулеба.

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