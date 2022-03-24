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На 24 марта в Украине запланировали несколько гумкоридоров

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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24 марта, 10:47
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Для эвакуации граждан согласовано 7 гуманитарных коридоров, через которые людей будут вывозить из наиболее горячих точек Украины
Для украинцев организовали гумкоридоры для эвакуации
Для украинцев организовали гумкоридоры для эвакуации / Фото: Коллаж: Сегодня

На 24 марта согласованы гумкоридоры для эвакуации мирного населения из городов, которые чаще всего бомбят российские оккупанты. Людей будут вывозить на автобусах по строго согласованным маршрутам.

Об этом заявила на брифинге вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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Всего сегодня "зеленые коридоры" будут работать в трех областях – Донецкой, Киевской и Запорожской.

Донецкая область

Из Мариуполя в Запорожье по маршруту Бердянск – Запорожье. Место сбора: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27.

Запорожская область

Из города Пологи в Запорожье. Место сбора – городской совет.

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Из города Мелитополь в Запорожье. Место сбора – пожарная часть №9. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Запорожья.

Киевская область

Из поселка Большая Дымерка в Бровары. Место сбора – дом сельсовета на улице Бобрицкая,1. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.

Из поселка Богдановка в Бровары. Место сбора – сельсовет по улице Богдана Хмельницкого, 219. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.

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Из города Макаров в Житомир. Место сбора – сельский совет, ул. Ростовского, 30. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Белая Церковь.

Из села Бервица в Бровары. Место сбора – из села Бервица нужно перейти к мосту между селами Мокрец и Заворичи, где переходят реку Трубеж в направлении улицы Совхозная. Автобусы отправятся из Броваров.

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Данные на 09:00 24 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
15800
2
Самолеты Самолеты
108
3
Вертолеты Вертолеты
124
4
Танки Танки
530
5
ББМ ББМ
1597
6
Артиллерия Артиллерия
280
7
Средства ПВО Средства ПВО
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РСЗО РСЗО
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Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
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