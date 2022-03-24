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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

На 24 березня в Україні заплановано кілька гумкоридорів

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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24 березня, 10:47
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Для евакуації громадян погоджено 7 гуманітарних коридорів, через які людей будут вивозити з найбільш гарячих точок України
Для українців організували гумкоридори для евакуації
Для українців організували гумкоридори для евакуації / Фото: Колаж: Сьогодні

На 24 березня погоджено гумкоридори для евакуації мирного населення з міст, які найчастіше бомбардують російські окупанти. Людей вивозитимуть на автобусах строго узгодженими маршрутами.

Про це заявила на брифінгу віцепрем'єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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Загалом сьогодні "зелені коридори" працюватимуть у трьох областях – Донецькій, Київській та Запорізькій.

Донецька область

З Маріуполя до Запоріжжя за маршрутом Бердянськ – Запоріжжя. Місце збору: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27.

Запорізька область

З міста Пологи у Запоріжжі. Місце збору – міська рада.

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З міста Мелітополь у Запоріжжі. Місце збору – пожежна частина №9. Автобуси для евакуації будуть відправлені із Запоріжжя.

Київська область

Із селища Велика Димерка у Бровари. Місце збору – будинок сільради на вулиці Бобрицькій,1. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.

Із селища Богданівка у Бровари. Місце збору – сільрада на вулиці Богдана Хмельницького, 219. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.

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З міста Макарів у Житомир. Місце збору – сільська рада, вул. Ростовського, 30. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Біла Церква.

Із села Бервіця до Броварів. Місце збору – із села Бервіця треба перейти до мосту між селами Мокрець та Заворичі, де переходять річку Трубіж у напрямку вулиці Радгоспна. Автобуси вирушать із Броварів.

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Загальні втрати російських окупантів за місяць війни проти України становили 15 800 осіб особового складу, а також ЗСУ знищили 1597 броньованих машин окупантів.

З початку широкомасштабного російського вторгнення у столиці пошкоджено 87 житлових будинків, 10 приватних садиб, 6 садків та 12 шкіл.

Крім того, Росія не забирає вбитих солдатів, вони розкладаються і виділяють трупну отруту, через це виникла загроза екології України.

З початку війни в Україні під час обстрілів загинуло 112 дітей, ще більше 140 – поранені. Також через регулярні бомбардування окупантами пошкоджено 489 навчальних закладів, 69 з них зруйновано повністю.

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Дані на 09:00 24 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
15800
2
Літаки Літаки
108
3
Гелікоптери Гелікоптери
124
4
Танки Танки
530
5
ББМ ББМ
1597
6
Артилерія Артилерія
280
7
Засоби ППО Засоби ППО
47
8
РСЗВ РСЗВ
82
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
72
10
БПЛА БПЛА
50
11
Катери Катери
4
12
Транспорт Транспорт
1033
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