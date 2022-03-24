За місяць війни в Україні російська армія зазнала величезних втрат

Загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять 15 800 осіб особового складу, а також ЗСУ знищили 1597 броньованих машин окупантів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.03 становлять приблизно
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- особового складу близько 15 800 осіб;
- танків ‒ 530 од.;
- бойових броньованих машин ‒ 1597 од.;
- артилерійських систем – 280 од.;
- РСВВ/РСЗВ – 82 од.;
- засоби ППО – 47 од.;
- літаків – 108 од.;
- вертольотів – 124 од.;
- автомобільної техніки – 1033 од.;
- кораблі/катери – 4 од.;
- цистерн з ПММ – 72;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50;
- спеціальна техніка – 16.
- Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Військові злочини РФ в Україні
- На тимчасово окупованих територіях Херсонської області ворог вдається до терору місцевого населення.
- На початку березня під час окупації села Богданівка у Броварському районі військовослужбовець РФ застрелив господаря будинку, а пізніше, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вчинив наругу над 34-річною дружиною вбитого.